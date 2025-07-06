Опасная подкормка картофеля в разгар лета: фатальная ошибка огородников

В погоне за большим урожаем дачники зачастую стараются внести как можно больше удобрений, однако в случае с картофелем это фатальная ошибка огородников.

Удобрять картофель в июле категорически не рекомендуется, так как это нарушает естественный цикл развития растения. В этот период у картофеля уже начинается фаза клубнеобразования, и внесение азотных удобрений спровоцирует бурный рост ботвы в ущерб формированию клубней.

Особенно опасная подкормка в разгар лета — это навоз, куриный помет и мочевина, они могут вызвать вторичный рост молодых побегов, что сделает клубни мелкими и водянистыми. Кроме того, поздние подкормки увеличивают риск заболеваний (фитофтороз, парша), так как создают благоприятную среду для патогенов.

Июльские удобрения также ухудшают лежкость картофеля — такие клубни хуже хранятся зимой. Последнюю подкормку картофеля нужно проводить не позже конца июня, используя калийно-фосфорные удобрения, которые способствуют правильному формированию клубней.

Ранее стало известно, как окучивать картофель, чтобы было до 40% больше клубней и никакой фитофторы.