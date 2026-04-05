Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: добавляю крахмал — и получается как в ресторане

Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: добавляю крахмал — и получается как в ресторане

Этот простой рецепт превращает обычный картофель в настоящее удовольствие. Благодаря небольшому секрету с крахмалом кусочки получаются румяные, с хрустящей корочкой снаружи и мягкие внутри. Готовится быстро, из доступных продуктов, а результат отлично подходит и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты: картофель — 1 кг (крупный, с кожурой), растительное масло — 100 мл, крахмал — 1–2 ст. л., чеснок — 4 зубчика, соль — по вкусу, смесь перцев — по вкусу, паприка — 1 ч. л., кориандр — по вкусу.

Картофель тщательно вымойте и обсушите, чтобы он был полностью сухим. Нарежьте вдоль на дольки — примерно на 4–6 частей в зависимости от размера.

Выложите картофель в миску, добавьте соль, специи, измельченный чеснок и крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы каждая долька была покрыта. Затем влейте растительное масло и снова перемешайте.

Переложите картофель на противень в один слой. Сначала запекайте при 200 °C около 8 минут, затем уменьшите температуру до 180 °C и готовьте еще 20–25 минут до золотистой корочки. В процессе аккуратно переверните 2–3 раза.

