Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 07:45

Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: добавляю крахмал — и получается как в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот простой рецепт превращает обычный картофель в настоящее удовольствие. Благодаря небольшому секрету с крахмалом кусочки получаются румяные, с хрустящей корочкой снаружи и мягкие внутри. Готовится быстро, из доступных продуктов, а результат отлично подходит и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты: картофель — 1 кг (крупный, с кожурой), растительное масло — 100 мл, крахмал — 1–2 ст. л., чеснок — 4 зубчика, соль — по вкусу, смесь перцев — по вкусу, паприка — 1 ч. л., кориандр — по вкусу.

Картофель тщательно вымойте и обсушите, чтобы он был полностью сухим. Нарежьте вдоль на дольки — примерно на 4–6 частей в зависимости от размера.

Выложите картофель в миску, добавьте соль, специи, измельченный чеснок и крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы каждая долька была покрыта. Затем влейте растительное масло и снова перемешайте.

Переложите картофель на противень в один слой. Сначала запекайте при 200 °C около 8 минут, затем уменьшите температуру до 180 °C и готовьте еще 20–25 минут до золотистой корочки. В процессе аккуратно переверните 2–3 раза.

Ранее мы делились рецептом яблочного штруделя как во французском кафе. Удивит даже тех, кто с выпечкой на «ты».

Проверено редакцией
Читайте также
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали о переговорах Трампа с Ираном о 45-дневном перемирии
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.