Картошка-гармошка с колбасой и сыром — странное название, шикарный вкус

Если вы думаете, что запеченный картофель не может удивить, попробуйте этот рецепт картошки-гармошки с колбасой и сырной корочкой. Выглядит эффектно, готовится просто, а вкус получается настолько насыщенным, что гости будут просить добавки. Рекомендуем приготовить уже сегодня.

Ингредиенты

Картофель (крупный) — 4–6 шт.

Сыр твердый — 100 г

Колбаса полукопченая — 200 г

Кетчуп — 50 г

Масло растительное — 100 мл

Зелень свежая — по вкусу

Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 209 ккал

Белки — 7 г

Жиры — 14 г

Углеводы — 11 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2.

Картофель хорошо промойте и нарежьте гармошкой — делайте надрезы почти до конца, но не прорезайте насквозь.

Шаг 3.

Смажьте каждый картофель растительным маслом и слегка посолите. Выложите на противень и запекайте при 180 градусах 40–45 минут.

Шаг 4.

Пока картошка запекается, нарежьте колбасу полукружочками, а сыр натрите на крупной терке.

Шаг 5.

Достаньте картофель из духовки, вставьте в надрезы кусочки колбасы и полейте кетчупом.

Шаг 6.

Посыпьте картофель натертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится.

Шаг 7.

Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и сразу подавайте к столу.

Этот рецепт отлично подходит для семейного ужина или гостей. Картошка получается сытной, ароматной и очень аппетитной. Советуем попробовать и убедиться сами — от такого блюда никто не откажется.

Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.