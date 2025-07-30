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30 июля 2025 в 14:29

Картошка-гармошка с колбасой и сыром — странное название, шикарный вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что запеченный картофель не может удивить, попробуйте этот рецепт картошки-гармошки с колбасой и сырной корочкой. Выглядит эффектно, готовится просто, а вкус получается настолько насыщенным, что гости будут просить добавки. Рекомендуем приготовить уже сегодня.

Ингредиенты

  • Картофель (крупный) — 4–6 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Колбаса полукопченая — 200 г
  • Кетчуп — 50 г
  • Масло растительное — 100 мл
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 209 ккал
  • Белки — 7 г
  • Жиры — 14 г
  • Углеводы — 11 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2.
Картофель хорошо промойте и нарежьте гармошкой — делайте надрезы почти до конца, но не прорезайте насквозь.

Шаг 3.
Смажьте каждый картофель растительным маслом и слегка посолите. Выложите на противень и запекайте при 180 градусах 40–45 минут.

Шаг 4.
Пока картошка запекается, нарежьте колбасу полукружочками, а сыр натрите на крупной терке.

Шаг 5.
Достаньте картофель из духовки, вставьте в надрезы кусочки колбасы и полейте кетчупом.

Шаг 6.
Посыпьте картофель натертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится.

Шаг 7.
Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и сразу подавайте к столу.

Этот рецепт отлично подходит для семейного ужина или гостей. Картошка получается сытной, ароматной и очень аппетитной. Советуем попробовать и убедиться сами — от такого блюда никто не откажется.

Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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