Картошка-гармошка с колбасой и сыром — странное название, шикарный вкус

Если вы думаете, что запеченный картофель не может удивить, попробуйте этот рецепт картошки-гармошки с колбасой и сырной корочкой. Выглядит эффектно, готовится просто, а вкус получается настолько насыщенным, что гости будут просить добавки. Рекомендуем приготовить уже сегодня.
Ингредиенты
- Картофель (крупный) — 4–6 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Колбаса полукопченая — 200 г
- Кетчуп — 50 г
- Масло растительное — 100 мл
- Зелень свежая — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 209 ккал
- Белки — 7 г
- Жиры — 14 г
- Углеводы — 11 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты.
Шаг 2.
Картофель хорошо промойте и нарежьте гармошкой — делайте надрезы почти до конца, но не прорезайте насквозь.
Шаг 3.
Смажьте каждый картофель растительным маслом и слегка посолите. Выложите на противень и запекайте при 180 градусах 40–45 минут.
Шаг 4.
Пока картошка запекается, нарежьте колбасу полукружочками, а сыр натрите на крупной терке.
Шаг 5.
Достаньте картофель из духовки, вставьте в надрезы кусочки колбасы и полейте кетчупом.
Шаг 6.
Посыпьте картофель натертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится.
Шаг 7.
Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и сразу подавайте к столу.
Этот рецепт отлично подходит для семейного ужина или гостей. Картошка получается сытной, ароматной и очень аппетитной. Советуем попробовать и убедиться сами — от такого блюда никто не откажется.
Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.