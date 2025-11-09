Картопляники с сочной начинкой — всего 30 минут, и на столе ароматный ужин

Я готовлю эти картопляники, потому что они стали для меня идеальным решением, когда нужно быстро приготовить сытный ужин из минимального набора продуктов. Это блюдо сочетает в себе домашний уют картофельного пюре и сытность мясной начинки, создавая тот самый комфорт, который так ценят и взрослые, и дети. Когда времени в обрез, а семья ждет чего-то вкусного, эти золотистые рулетики всегда выручают — они неизменно получаются и выглядят так, будто я провел на кухне целый час.

Готовлю так: 600 г картофеля отвариваю до мягкости, разминаю в пюре и даю остыть. Добавляю яйцо, 50 г картофельного крахмала и постепенно ввожу около 200 г муки, пока не получится эластичное тесто. Для начинки обжариваю 300 г мясного фарша с луком, солю, перчу и добавляю специи. Раскатываю тесто, нарезаю на прямоугольники, выкладываю начинку и сворачиваю рулетиками. Обваливаю в панировочных сухарях и выпекаю при 200 °C 30–35 минут до румяной корочки.

