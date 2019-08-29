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Новый тренд года — электросамокаты, они на четвертой строчке рейтинга. На пятом месте — смартфоны iPhone XS/XR. Помимо них в рейтинг попали популярные в России Xiaomi Mi 8, Huawei Mate 20 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-20 также вошли купюры с Чемпионата мира по футболу 2018 года, перчатки для сенсорных экранов, квадрокоптеры и ряд других товаров.

При этом, как ранее писал News.ru, в целом наиболее популярными товарами среди тех, кто занимается онлайн-шопингом, стали роботы-пылесосы, смартфоны, тушь для ресниц, конструкторы и подгузники.