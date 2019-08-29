https://static.news.ru/photo/24d105f2-ca39-11e9-a0c6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Мягкая игрушка невозмутимой акулы из магазинов Ikea, картонная фигура телеведущей и певицы Ольги Бузовой в полный рост, а также лампы для селфи вошли в число самых популярных товаров, которые россияне продают и покупают в Интернете. Благодаря этому они попали в рейтинг самых хайповых товаров года.
ТОП-лист из двадцати позиций составили эксперты онлайн-агрегатора объявлений «Юла». Исследование охватывает период с июля 2018 года по июль 2019 год.
Первые строчки рейтинга у электронных девайсов. Безусловным лидером стали «умные» часы. Их просматривали, добавляли в избранное и покупали вдвое чаще, чем два ближайших по рейтингу товара-конкурента вместе — фитнес-браслеты и беспроводные наушники Apple AirPods.
Новый тренд года — электросамокаты, они на четвертой строчке рейтинга. На пятом месте — смартфоны iPhone XS/XR. Помимо них в рейтинг попали популярные в России Xiaomi Mi 8, Huawei Mate 20 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-20 также вошли купюры с Чемпионата мира по футболу 2018 года, перчатки для сенсорных экранов, квадрокоптеры и ряд других товаров.
При этом, как ранее писал News.ru, в целом наиболее популярными товарами среди тех, кто занимается онлайн-шопингом, стали роботы-пылесосы, смартфоны, тушь для ресниц, конструкторы и подгузники.