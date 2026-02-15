Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 13:02

Картофельный рулет — король застолья: всё та же картошка и фарш, но завернём так, что все оближутся

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо всегда производит эффект. С виду — обычные продукты, а на деле — сочный, ароматный рулет с тянущимся сыром и мясной начинкой. Готовлю — и знаю: первым исчезнет именно он. Нежная картофельная основа, сливочный слой, сочный фарш и румяная корочка делают этот рулет настоящей звездой стола — сытно, красиво и очень по-домашнему.

Ингредиенты: картофель — 6–7 шт., твёрдый сыр — 200 г, творожный сыр — 100 г, фарш — 400 г, лук — 1 шт., помидор — 1 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, прованские травы — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., свежая зелень — по вкусу.

Картофель нарезают тонкими кружочками, на пергаменте посыпают часть сыра, выкладывают картошку внахлёст, солят, перчат, добавляют прованские травы, сверху снова посыпают сыром и запекают при 200 °C около 30 минут. Фарш смешивают с мелко нарезанным луком, помидором, солью, перцем и орегано, тушат до готовности. Готовую картофельную основу смазывают творожным сыром, выкладывают мясную начинку, посыпают тёртым сыром, аккуратно сворачивают рулетом и запекают ещё 15 минут до румяной корочки. Перед подачей посыпают зеленью и подают горячим.

Ранее мы делились рецептом круче любых беляшей. Шанежки с мясом — улитки просто пальчики оближешь, а готовятся за считаные минуты.

Проверено редакцией
