Картофельный пирог с сырной начинкой — нежный, сытный, и ни грамма муки. Находка для Пасхи

Беру картофель, яйца и три вида сыра — и готовлю пирог, в котором вместо муки — нежный отварной картофель. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда, когда хочется сытного, но без возни с тестом.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая картофельная корочка, а внутри — нежная начинка из сливок, ветчины, расплавленного сыра и яиц, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, растительное масло, соль, перец, сливочное масло для смазывания формы. Для начинки: 100 мл сливок 15%, 200 г сыра «Радомер», 100 г ветчины из индейки, 3 яйца, 100 г сливочного сыра, 150 г моцареллы. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной терке.

Посолите, поперчите, добавьте растительное масло, перемешайте. Форму смажьте сливочным маслом, выложите картофель, сформируйте бортики. Для начинки смешайте сливки, яйца, нарезанную ветчину и все три вида сыра. Залейте начинку в картофельную основу. Выпекайте при 180 °С 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

Мария Левицкая
М. Левицкая
