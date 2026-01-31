Картофельные кныши с секретом: добавляю чеснок и розмарин. Аромат такой, что сбегутся все соседи

Картофельные кныши с секретом: добавляю чеснок и розмарин. Аромат такой, что сбегутся все соседи. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для душистой и сытной закуски.

Получается обалденная вкуснятина: нежное картофельное тесто с хрустящей золотистой корочкой и ароматная, сочная начинка с пикантными нотками чеснока и смолистым ароматом розмарина, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 500 г отварного картофеля, 1 яйцо, 100 г муки, соль; для начинки: 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 ч.л. свежего розмарина, 2 ст.л. растительного масла, соль, перец. Приготовьте пюре из тёплого картофеля, добавьте яйцо, муку и соль, замесите тесто. Для начинки лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на масле до мягкости, в конце добавьте розмарин, соль и перец. Разделите тесто на части, каждую раскатайте в лепёшку. В центр выложите начинку, защипните края, сформировав круглую лепёшку. Выложите кныши на противень, смажьте взбитым желтком для румяности. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

