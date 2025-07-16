Картофельная запеканка с курицей в аэрогриле — почему вы так еще не делали

Картофельная запеканка с курицей в аэрогриле — почему вы так еще не делали

Эта запеканка — идеальное сочетание простоты и насыщенного вкуса. Картофель и куриное филе создают сытное блюдо, которое отлично подойдет как для ужина, так и для завтрака. Приготовить ее в аэрогриле быстро и удобно, а результат приятно удивит даже тех, кто не любит возиться на кухне.

Ингредиенты

Картофель — 300 г

Куриное филе — 200 г

Лук репчатый — 100 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Майонез — 4 ст. л.

Приготовление

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Очистите картофель, отварите до мягкости и приготовьте пюре. Лук нарежьте мелко и припустите на растительном масле до мягкости. Нарежьте курицу, добавьте к луку, посолите, поперчите и слегка обжарьте. В форму для аэрогриля, смазанную маслом, выложите слой картофельного пюре и смажьте его майонезом. Следующим слоем распределите курицу с луком и снова смажьте майонезом. Закройте вторым слоем картофельного пюре, также промажьте майонезом. Готовьте запеканку в аэрогриле при 180 градусах 15–20 минут до золотистой корочки.

Подавайте блюдо горячим. Такая запеканка — отличный способ быстро накормить семью вкусным и сытным ужином. Попробуйте — и вам обязательно захочется повторить!

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