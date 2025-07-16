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16 июля 2025 в 19:32

Картофельная запеканка с курицей в аэрогриле — почему вы так еще не делали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка — идеальное сочетание простоты и насыщенного вкуса. Картофель и куриное филе создают сытное блюдо, которое отлично подойдет как для ужина, так и для завтрака. Приготовить ее в аэрогриле быстро и удобно, а результат приятно удивит даже тех, кто не любит возиться на кухне.

Ингредиенты

  • Картофель — 300 г
  • Куриное филе — 200 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Майонез — 4 ст. л.

Приготовление

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности.
  2. Очистите картофель, отварите до мягкости и приготовьте пюре.
  3. Лук нарежьте мелко и припустите на растительном масле до мягкости.
  4. Нарежьте курицу, добавьте к луку, посолите, поперчите и слегка обжарьте.
  5. В форму для аэрогриля, смазанную маслом, выложите слой картофельного пюре и смажьте его майонезом.
  6. Следующим слоем распределите курицу с луком и снова смажьте майонезом.
  7. Закройте вторым слоем картофельного пюре, также промажьте майонезом.
  8. Готовьте запеканку в аэрогриле при 180 градусах 15–20 минут до золотистой корочки.

Подавайте блюдо горячим. Такая запеканка — отличный способ быстро накормить семью вкусным и сытным ужином. Попробуйте — и вам обязательно захочется повторить!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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