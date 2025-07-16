Картофельная запеканка с курицей в аэрогриле — почему вы так еще не делали

Эта запеканка — идеальное сочетание простоты и насыщенного вкуса. Картофель и куриное филе создают сытное блюдо, которое отлично подойдет как для ужина, так и для завтрака. Приготовить ее в аэрогриле быстро и удобно, а результат приятно удивит даже тех, кто не любит возиться на кухне.
Ингредиенты
- Картофель — 300 г
- Куриное филе — 200 г
- Лук репчатый — 100 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Майонез — 4 ст. л.
Приготовление
- Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности.
- Очистите картофель, отварите до мягкости и приготовьте пюре.
- Лук нарежьте мелко и припустите на растительном масле до мягкости.
- Нарежьте курицу, добавьте к луку, посолите, поперчите и слегка обжарьте.
- В форму для аэрогриля, смазанную маслом, выложите слой картофельного пюре и смажьте его майонезом.
- Следующим слоем распределите курицу с луком и снова смажьте майонезом.
- Закройте вторым слоем картофельного пюре, также промажьте майонезом.
- Готовьте запеканку в аэрогриле при 180 градусах 15–20 минут до золотистой корочки.
Подавайте блюдо горячим. Такая запеканка — отличный способ быстро накормить семью вкусным и сытным ужином. Попробуйте — и вам обязательно захочется повторить!
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