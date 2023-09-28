Кардиолог раскрыла, какие болезни сердца смертельно опасны Врач Бирюкова: ишемическая болезнь может привести к внезапной смерти

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Сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь, могут привести к внезапной смерти, рассказала врач-кардиолог Анна Бирюкова. В беседе с LIFE.ru она уточнила, что летальный исход происходит из-за резкой остановки сердца. При этом специалист отметила, что часто видимые причины могут отсутствовать.

Для начала определимся с самим понятием «внезапная сердечная смерть» (ВСС). Простыми словами — это состояние, когда сердце неожиданно и без предшествующих тому причин перестает биться. Но отсутствие видимой причины говорит только о том, что эта причина еще не была обнаружена, — пояснила специалист.

Врач уточнила, что самым опасным проявлением ишемической болезни сердца является инфаркт миокарда. При нем в артерии встает тромб или атеросклеротическая бляшка. Основными симптомами являются жгучая, практически нестерпимая боль за грудиной, которая длится более 15-20 минут, холодный пот и страх смерти.

Гипертрофическая кардиомиопатия также смертельно опасная. Чаще всего это заболевание является наследственным. Обычно симптомы возникают в возрасте от 20 до 40 лет при физической нагрузке. Среди них выделяют боль и дискомфорт в груди, сердцебиение, одышку, обмороки и предобморочные состояния. Также опасен синдром укороченного интервала PQ, предупредила кардиолог. Он обусловлен наличием в составе проводящей системы сердца дополнительных пучков проведения. Заметить это можно по внезапно начавшейся тахикардии, слабости, дискомфорту в груди, бледности кожи, похолоданию конечностей.

Нутрициолог Ксения Биткова ранее рассказала, что незаменимым химическим элементом для нормальной работы сердца является калий. Она отметила, что это вещество содержится, в частности, в буром рисе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицах, моллюсках), моркови, горохе, луке, шпинате.