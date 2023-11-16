Кардиолог назвал полезные для сердца продукты Кардиолог Конев назвал сухофрукты и картофель полезными для сердца продуктами

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Продукты с содержанием калия положительно влияют на работу сердца, рассказал NEWS.ru кардиолог Юрий Конев. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о сухофруктах и картофеле. Врач отметил, что в плодах картофеля содержится много углеводов, которые также полезны для сердца.

Для сердца полезны продукты с содержанием калия. Это вещество участвует в образовании нормального электрического потенциала сердца. Калий содержится в сухофруктах: изюме, кураге, а также в вареном картофеле или в мундире. Картофель содержит много углеводов, — сказал Конев.

В то же время кардиолог призвал пожилых людей не налегать на большое количество сухофруктов, а есть их в меру, так как в этом возрасте нарушена толерантность глюкозы и избыток сахаров порой бывает вреден для организма.

Ранее Конев рассказал, что соленые, моченые, кислые, а также продукты с содержанием холестерина нежелательны для сердечно-сосудистой системы и вредят работе сердца. По словам врача, из-за подобных продуктов страдают и почки, где вырабатываются гормоны, регулирующие артериальное давление. Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний, напомнил он.