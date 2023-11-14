Названы самые вредные для сердца продукты Кардиолог Конев назвал соленые продукты и жирное мясо вредными для сердца

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Соленые, моченые, кислые, а также продукты с содержанием холестерина нежелательны для сердечно-сосудистой системы и вредят работе сердца, рассказал NEWS.ru кардиолог Юрий Конев. По словам врача, из-за подобных продуктов страдают и почки, где вырабатываются гормоны, регулирующие артериальное давление.

Соленые, моченые, кислые продукты, холестерин негативно влияют на работу сердца. Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний. Остается актуальной проблема избыточного холестерина — жирное мясо, жирные молочные продукты. На сердце негативно влияет и большое количество сахара, — сказал Конев.

Врач напомнил, что для сердца также вредны алкоголь, фастфуд и газировка. Кардиолог призвал не увлекаться кондитерскими изделиями.

Ранее врач-кардиолог Галина Суворова рассказала, что для повышения артериального давления необходимо выпить воды, добавив в нее поваренную соль. Специалист объяснила, что это увеличит объем циркулирующей крови и поможет поднять давление. Кроме того, можно лечь и поднять ноги, чтобы они находились выше головы. Еще один способ повысить давление — выпить чашку крепкого кофе или очень сладкого чая.