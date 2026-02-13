Капусту покупаю килограммами — запекаю с сыром и сливками, нежнее этого гратена я ничего не ела

Этот капустный гратен со сливками и сыром — гениально простое и невероятно вкусное открытие, после которого вы начнёте покупать капусту килограммами. Его необычность в том, что обычный овощ без предварительной варки и обжарки превращается в сливочном соусе в нежнейшее, тающее во рту блюдо с аппетитной золотистой сырной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные сливками капустные слои, которые буквально растворяются на языке, оставляя сливочное послевкусие и лёгкий чесночный аромат, а сверху — румяная, слегка хрустящая шапка из расплавленного сыра, которая так и манит отломить кусочек.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кочан капусты (около 800 г – 1 кг), 300 мл сливок 20%, 200 г твёрдого сыра (идеально — гауда или российский), 2 зубчика чеснока, соль, перец и щепотка мускатного ореха. Капусту нарежьте тонкими полосками или квадратами около 2×2 см, не мельчите. В форме для запекания смешайте капусту с пропущенным через пресс чесноком, солью и перцем. Залейте сливками, равномерно распределяя их по всей поверхности. Сверху щедро посыпьте тёртым сыром. Накройте фольгой и запекайте при 190 градусах 40 минут, затем снимите фольгу и готовьте ещё 15–20 минут до насыщенной румяной корочки. Дайте постоять 10 минут перед подачей — за это время гратен станет плотнее и будет идеально держать форму. Нежнее этого блюда вы точно ничего не ели!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.