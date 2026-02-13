Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 15:00

Капусту покупаю килограммами — запекаю с сыром и сливками, нежнее этого гратена я ничего не ела

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот капустный гратен со сливками и сыром — гениально простое и невероятно вкусное открытие, после которого вы начнёте покупать капусту килограммами. Его необычность в том, что обычный овощ без предварительной варки и обжарки превращается в сливочном соусе в нежнейшее, тающее во рту блюдо с аппетитной золотистой сырной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные сливками капустные слои, которые буквально растворяются на языке, оставляя сливочное послевкусие и лёгкий чесночный аромат, а сверху — румяная, слегка хрустящая шапка из расплавленного сыра, которая так и манит отломить кусочек.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кочан капусты (около 800 г – 1 кг), 300 мл сливок 20%, 200 г твёрдого сыра (идеально — гауда или российский), 2 зубчика чеснока, соль, перец и щепотка мускатного ореха. Капусту нарежьте тонкими полосками или квадратами около 2×2 см, не мельчите. В форме для запекания смешайте капусту с пропущенным через пресс чесноком, солью и перцем. Залейте сливками, равномерно распределяя их по всей поверхности. Сверху щедро посыпьте тёртым сыром. Накройте фольгой и запекайте при 190 градусах 40 минут, затем снимите фольгу и готовьте ещё 15–20 минут до насыщенной румяной корочки. Дайте постоять 10 минут перед подачей — за это время гратен станет плотнее и будет идеально держать форму. Нежнее этого блюда вы точно ничего не ели!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Дома нет хлеба? Готовлю эти нежные лепешки — на столе за 2 минуты и не черствеют несколько дней
Общество
Дома нет хлеба? Готовлю эти нежные лепешки — на столе за 2 минуты и не черствеют несколько дней
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Общество
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего в начале февраля
Общество
Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего в начале февраля
С бабушкой солили в бочках, а сейчас делаю в банке. Вкус один в один! Все дело в соли — нашла идеальную пропорцию
Общество
С бабушкой солили в бочках, а сейчас делаю в банке. Вкус один в один! Все дело в соли — нашла идеальную пропорцию
капуста
рецепты
кулинария
гратен
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ефремов и Бортич поучаствуют в сериале «В «Хогвартс» я не попал»
ЦБ снизил ключевую до 15,5%: что будет с рублем, кредитами и вкладами
Ровный ветер и потепление до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Набиуллина оценила сберегательную активность россиян
Детская поликлиника в Казани лишилась части крыши
Бывший заместитель Зеленского оказался в розыске на Украине
Канада ввела санкции против российского рэпера
Путину подарили чудотворную икону Божией Матери «Целительница»
Макрон прояснил свои отношения с Мерцем на фоне слухов в СМИ
Цена километра: почему логистика стала важнее стоимости сырья
Стало известно, почему неформальная встреча лидеров ЕС оказалась провальной
«Симпатичный и кучерявый»: Сафронов о смерти крестного отца Овечкина
«Разовый характер»: Набиуллина оценила январское ускорение инфляции
В Москве пройдет музыкальный фестиваль «ЭНЕРДЖИ ГОРЫ»
В европейской стране начали готовиться к массовой эвакуации раненых
Еще один человек умер из-за вируса Нипах в Индии
Сексолог раскрыла, как аномальный пенис Эпштейна мог влиять на его жизнь
«Слава богу, подарили»: Гуменник столкнулся с неожиданной проблемой на ОИ
Юрист ответила, куда жаловаться на протекающую крышу
Пьяный шумахер устроил погоню и попал под пули гаишников
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.