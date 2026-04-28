Капустный салат «да ты что творишь»: добавила яйцо и горчицу — и все просят добавку сразу

Привычные капустные салаты легко заиграют по-новому, если заменить банальную заправку. Этот вариант удивляет простотой и насыщенным вкусом: минимум продуктов, а результат — свежий, сочный и совсем не скучный. Отлично подходит и к ужину, и как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 500 г;
- огурец — 1–2 шт.;
- укроп — по вкусу;
- яичные белки — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик.
- Для заправки:
- яичные желтки — 2 шт.;
- горчица в зернах — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Приготовление
Капусту нашинкуйте как можно тоньше — это главный секрет нежной текстуры. Огурцы нарежьте, укроп и чеснок измельчите. Белки порежьте полосками и смешайте все в миске.
Желтки разотрите с горчицей, добавьте масло и соль до кремовой консистенции. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.
Если кажется суховатым — добавьте немного масла. В итоге получается хрустящий, ароматный салат с пикантной ноткой, который съедают быстрее любого гарнира.
