Капустный салат «да ты что творишь»: добавила яйцо и горчицу — и все просят добавку сразу

Привычные капустные салаты легко заиграют по-новому, если заменить банальную заправку. Этот вариант удивляет простотой и насыщенным вкусом: минимум продуктов, а результат — свежий, сочный и совсем не скучный. Отлично подходит и к ужину, и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 г;

огурец — 1–2 шт.;

укроп — по вкусу;

яичные белки — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик.

Для заправки:

яичные желтки — 2 шт.;

горчица в зернах — 1 ст. л.;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Капусту нашинкуйте как можно тоньше — это главный секрет нежной текстуры. Огурцы нарежьте, укроп и чеснок измельчите. Белки порежьте полосками и смешайте все в миске.

Желтки разотрите с горчицей, добавьте масло и соль до кремовой консистенции. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Если кажется суховатым — добавьте немного масла. В итоге получается хрустящий, ароматный салат с пикантной ноткой, который съедают быстрее любого гарнира.

