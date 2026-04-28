Капустный салат «да ты что творишь»: добавила яйцо и горчицу — и все просят добавку сразу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Привычные капустные салаты легко заиграют по-новому, если заменить банальную заправку. Этот вариант удивляет простотой и насыщенным вкусом: минимум продуктов, а результат — свежий, сочный и совсем не скучный. Отлично подходит и к ужину, и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 500 г;
  • огурец — 1–2 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • яичные белки — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик.
  • Для заправки:
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • горчица в зернах — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Капусту нашинкуйте как можно тоньше — это главный секрет нежной текстуры. Огурцы нарежьте, укроп и чеснок измельчите. Белки порежьте полосками и смешайте все в миске.

Желтки разотрите с горчицей, добавьте масло и соль до кремовой консистенции. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Если кажется суховатым — добавьте немного масла. В итоге получается хрустящий, ароматный салат с пикантной ноткой, который съедают быстрее любого гарнира.

Ранее сообщалось, то если хочется вкусного и полезного салата, но нет времени на долгие приготовления, этот вариант идеально подойдет.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
