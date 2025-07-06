Капустная запеканка: нежнее нежного с хрустящей корочкой!

Признаюсь, я всегда скептически относилась к капустным запеканкам, пока не попробовала этот рецепт. Оказалось, что из простой белокочанной капусты можно сделать настоящее кулинарное чудо!

Это блюдо покорило меня своей нежностью и простотой. Манка совершенно не ощущается, зато придает запеканке приятную воздушность — идеальный вариант для легкого ужина.

Ингредиенты

Капуста — 400 г

Манка — 1/2 стакана

Молоко — 1/2 стакана

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Мелко нашинкуйте капусту и слегка помните руками, добавив соль. Смешайте манку с молоком и дайте постоять 10 минут. Добавьте растопленное масло, яйцо и специи. Соедините с капустой и тщательно перемешайте.

Выложите массу в смазанную форму и запекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте со сметаной — получается невероятно нежно и вкусно!

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