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06 июля 2025 в 07:28

Капустная запеканка: нежнее нежного с хрустящей корочкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Признаюсь, я всегда скептически относилась к капустным запеканкам, пока не попробовала этот рецепт. Оказалось, что из простой белокочанной капусты можно сделать настоящее кулинарное чудо!

Это блюдо покорило меня своей нежностью и простотой. Манка совершенно не ощущается, зато придает запеканке приятную воздушность — идеальный вариант для легкого ужина.

Ингредиенты

  • Капуста — 400 г
  • Манка — 1/2 стакана
  • Молоко — 1/2 стакана
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу

Мелко нашинкуйте капусту и слегка помните руками, добавив соль. Смешайте манку с молоком и дайте постоять 10 минут. Добавьте растопленное масло, яйцо и специи. Соедините с капустой и тщательно перемешайте.

Выложите массу в смазанную форму и запекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте со сметаной — получается невероятно нежно и вкусно!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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