Капустная запеканка: нежнее нежного с хрустящей корочкой!

Признаюсь, я всегда скептически относилась к капустным запеканкам, пока не попробовала этот рецепт. Оказалось, что из простой белокочанной капусты можно сделать настоящее кулинарное чудо!
Это блюдо покорило меня своей нежностью и простотой. Манка совершенно не ощущается, зато придает запеканке приятную воздушность — идеальный вариант для легкого ужина.
Ингредиенты
- Капуста — 400 г
- Манка — 1/2 стакана
- Молоко — 1/2 стакана
- Яйцо — 1 шт.
- Сливочное масло — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
Мелко нашинкуйте капусту и слегка помните руками, добавив соль. Смешайте манку с молоком и дайте постоять 10 минут. Добавьте растопленное масло, яйцо и специи. Соедините с капустой и тщательно перемешайте.
Выложите массу в смазанную форму и запекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте со сметаной — получается невероятно нежно и вкусно!
Все знают легендарный торт «Муравейник», но мало кто догадывается, как легко его сделать дома. Всего три основных ингредиента и полчаса времени — вот и весь секрет!