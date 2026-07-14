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14 июля 2026 в 17:00

Капуста по-корейски на зиму — острая, пряная, с хрустом — и никакой возни. Идеально к мясу и картошке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру капусту, морковь, чеснок и пряный маринад — нарезаю капусту крупными кусками, тру морковь на тёрке для корейской моркови, укладываю в банку, заливаю маринадом с уксусом и специями.

Получается обалденная вкуснятина: капуста хрустящая, с пикантным вкусом, ароматом чеснока и пряностей — идеально к мясу, картошке или как самостоятельная закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и необычной заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг капусты, 250 г моркови, 5–6 зубчиков чеснока, 2 лавровых листа, 10 горошин перца; для маринада — 1,2 л воды, 2 ст. ложки соли, 3 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка приправы для корейской моркови, 5 ст. ложек уксуса 9%. Капусту нарежьте крупными кусками, морковь натрите на тёрке для корейской моркови. В банку уложите слоями капусту и морковь с чесноком и специями. Залейте кипящим маринадом, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту капусту — даже те, кто не любит капусту, просили добавки! Она хрустит и пахнет невероятно. Кстати, вместо приправы для корейской моркови можно взять смесь перцев. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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