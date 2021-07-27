Кандидата в Госдуму от КПРФ задержали в Москве

Силовики в Москве задержали кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Анастасию Удальцову. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Политик рассказала, что её задержали перед началом встречи с избирателями.

В Нагатинском затоне меня, зарегистрированного кандидата в ГД, перед встречей с избирателями задержали сотрудники полиции из окружного управления, — сообщила она.

По её словам, вместе с ней в автозаке находятся 10 местных жителей. Они решили провести встречу прямо в транспорте полиции, задержанные записались в наблюдатели на выборах. Когда автозак доехал до ОВД, политика завели в здание, а остальные остались в машине.

Никого не освобождают, несмотря на неприкосновенность и отсутствие противоправных действий, — подчеркнула она.

Накануне сотрудники полиции задержали в Москве кандидата в депутаты Государственной думы от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова. В этот момент он проводил встречу с избирателями.