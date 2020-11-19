Кальянные просят создать для них новый закон

https://static.news.ru/photo/68ea531e-2a7e-11eb-9848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация кальянной индустрии попросила ввести новый федеральный закон «О кальянных клубах», который позволит отрасли выйти из кризиса. Такое предложение высказали в объединении в ходе круглого стола, организованного совместно с Советом Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Кроме того, кальянные хотят выработать профессиональный стандарт отрасли, ввести мониторинг основных её показателей и выработать механизмы саморегулирования. Также предлагается ввести профессиональный стандарт кальянного мастера.

Считаю, что внедрение профстандарта положительно скажется на процессе развития отрасли. <...> Отдельно хочу отметить, что внедрение профессионального стандарта кальянного мастера кратно повысит безопасность кальянных клубов, — сказал член правления ассоциации Асрор Джураев.

Председатель Совета ТПП Александр Борисов заявил, что инициативу предпринимателей стоит поприветствовать. Несмотря на то что в целом данная индустрия не является крупным сегментом потребительского рынка, она тем не менее не должна оставаться вне поля зрения органов власти, уверен он.

Представители бизнеса отметили, что после введения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» кальянная отрасль находится в глубоком кризисе. Организации были вынуждены отказаться от подачи еды в заведениях или полностью переформатироваться в кафе. В последнем случае это означает отказ от предоставления услуг по использованию кальянов, доход от которых составляет более 80% доходов ряда заведений.

Круглый стол состоялся 17 ноября. На нём также присутствовали представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и департамента торговли и услуг Правительства Москвы.

Как писал NEWS.ru, c 30 октября в России вступили в силу поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающие курить кальян в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе. За нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. Индивидуальных предпринимателей за допущение курения кальяна могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, штраф для юрлиц — до 90 тысяч рублей.