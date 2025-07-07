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07 июля 2025 в 19:08

«Калька с дела Иванова»: адвокат раскрыл, какой срок мог грозить Старовойту

Адвокат Багатурия: при обвинении Старовойту могло грозить более 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшему министру транспорта России Роману Старовойту могло грозить более 20 лет лишения свободы, если бы его признали причастным к делу о растрате и мошенничестве при строительстве защитных сооружений в Курской области, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, можно ориентироваться на прецедент бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиненного по аналогичным статьям.

По практике таких дел, квалификация статей о растрате, мошенничестве, превышении должностных полномочий, взятке позволяет назначить до 22 лет лишения свободы. Из недавних примеров можно провести аналогию с делом Тимура Иванова. То есть какой ему срок за растрату и легализацию назначили, такой же мог быть и здесь, плюс еще возможные взятки. Калька с дела Тимура Иванова вообще однозначная, — сказал Багатурия.

Ранее появилась информация, что бывший глава Курской области Алексей Смирнов мог дать показания против Старовойта. Экс-руководитель региона арестован за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Старовойт не совершал самоубийство в автомобиле, как предполагалось до этого. По его информации, экс-глава Минтранса покончил с собой в нескольких метрах от машины. Утверждается, что его тело нашли в кустах.

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