Какие мифы о кишечной палочке разрушили британские ученые: зачем она нужна

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Результаты исследования ученых из Великобритании опровергли ряд общепринятых представлений о бактериях в организме человека, установив, что кишечная палочка Escherichia coli необходима для нормального функционирования органов. Что об этом известно?

Когда кишечные палочки становятся опасными

До сих пор считалось, что кишечная палочка смертельно опасна для человека, однако в ходе исследования было доказано, что Escherichia coli не наносит вред здоровью, если находится в органе пищеварения. По словам ученых, она необходима для борьбы с патогенными бактериями и здоровой функции организма, также она синтезирует витамин K и подавляет болезнетворные микробы.

Однако научные сотрудники отметили, что за пределами кишечника Escherichia coli вызывает воспаление органов и тканей. Попасть в организм бактерия может через грязную воду, немытые руки или необработанную термически пищу.

На протяжении всей жизни в организме человека также присутствуют бактерии клостридии Clostridioides difficile. Они никак не влияют на состояние человека, но при ослаблении иммунитета — в пожилом возрасте или при лечении антибиотиками — способны вызвать тяжелое инфекционное заболевание прямой кишки.

Может ли кишечная палочка влиять на мозг и передаваться по наследству

Ученые проверили миф о влиянии бактерий на мозг. Считается, что между активностью микроорганизмов в кишечнике и нейронов в мозге есть определенная связь.

Исследователи установили, что наличие бактерий может частично объяснять депрессию, ухудшение памяти, синдром хронической усталости, аутизм, шизофрению и нейродегенеративные расстройства. Однако не всегда достоверно известно, являются ли изменения в микробиоме кишечника причиной или результатом заболевания.

Специалисты также выяснили, что только некоторые бактерии переходят от матери к ребенку. Ученые считают, что у каждого взрослого, даже если это однояйцевые близнецы, уникальный микробиом. Кишечная микрофлора формируется к четырем годам, но впоследствии на нее воздействуют окружающая среда, диеты, перенесенные заболевания и антибиотики.

Какие продукты могут содержать кишечную палочку

Диетолог Мария Капралова сообщила, что патогенная среда может развиваться в сыром мясе и рыбе, именно поэтому рекомендуется термическая обработка пищи перед употреблением.

«По нормам Министерства здравоохранения мясо обязательно должно проходить термообработку, чтобы разрушилась патогенная среда. Крайне опасные заболевания, которыми можно заразиться от сырого мяса, — гепатит Е, кишечная палочка, сальмонелла», — отметила врач.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заметила, что грибы хорошо впитывают все вещества из почвы, в том числе и вредные. В зрелом виде они становятся опасными из-за естественного процесса разрушения, в них развиваются личинки насекомых и патогенные микроорганизмы.

«Чтобы не допустить отравления, очень важно правильно обрабатывать и хранить грибы. Перебрать, почистить и отварить их нужно прямо в день сбора. После этого грибы можно оставить в холодильнике на сутки — на это время в них будет приостановлен процесс саморазрушения», — рекомендовала медик.

Немытые овощи и фрукты, хранящиеся в холодильнике, могут стать рассадником бактерий, в том числе кишечной палочки, заявила доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она рекомендовала хранить продукты на определенных полках, чтобы избежать развития патогенов.

«Середина холодильника — самая холодная, она подходит для тех продуктов, которые вы приготовили сами и их нужно как-то сохранить. Яйца тоже нужно хранить здесь, и продукты мелочные, в самом холодном месте. Вверху и внизу холодильника должно лежать то, что хранится дольше, упаковки длительного хранения или овощи и фрукты, которые переживут +8 градусов», — сказала она.

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