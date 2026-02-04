Какао, сметана и песочная крошка — сделала за вечер. Торт «Прага»: шоколадная классика, которая не стареет

Беру какао, свежую сметану и песочное тесто — собираю любимую «Прагу» за один вечер. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, классика, которая никогда не подведёт и покорит всех своей шоколадной нежностью.

Получается обалденная вкуснятина: влажные, насыщенные шоколадом коржи, прослоенные воздушным сметанно-сливочным кремом и покрытые гладкой, блестящей шоколадной глазурью.

Для приготовления вам понадобится: для коржей: 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сметаны, 2 ст.л. какао, 1 ч.л. соды, 200 г муки; для крема: 300 г сливочного масла, 150 г сгущённого молока; для глазури: 100 г шоколада, 50 г сливочного масла. Яйца взбейте с сахаром, добавьте сметану, какао, соду и муку. Замесите тесто, разделите на 3 части, испеките тонкие коржи при 180°C по 10-12 минут каждый. Для крема взбейте размягчённое масло со сгущёнкой. Промажьте остывшие коржи кремом. Для глазури растопите шоколад с маслом, остудите немного и залейте торт сверху. Дайте настояться в холодильнике 3-4 часа.

