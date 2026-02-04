Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:30

Какао, сметана и песочная крошка — сделала за вечер. Торт «Прага»: шоколадная классика, которая не стареет

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру какао, свежую сметану и песочное тесто — собираю любимую «Прагу» за один вечер. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, классика, которая никогда не подведёт и покорит всех своей шоколадной нежностью.

Получается обалденная вкуснятина: влажные, насыщенные шоколадом коржи, прослоенные воздушным сметанно-сливочным кремом и покрытые гладкой, блестящей шоколадной глазурью.

Для приготовления вам понадобится: для коржей: 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сметаны, 2 ст.л. какао, 1 ч.л. соды, 200 г муки; для крема: 300 г сливочного масла, 150 г сгущённого молока; для глазури: 100 г шоколада, 50 г сливочного масла. Яйца взбейте с сахаром, добавьте сметану, какао, соду и муку. Замесите тесто, разделите на 3 части, испеките тонкие коржи при 180°C по 10-12 минут каждый. Для крема взбейте размягчённое масло со сгущёнкой. Промажьте остывшие коржи кремом. Для глазури растопите шоколад с маслом, остудите немного и залейте торт сверху. Дайте настояться в холодильнике 3-4 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Тут дело в заправке: салат из пекинской капусты кочует из сезона в сезон — вкуснота с мёдом и соевым соусом
Общество
Тут дело в заправке: салат из пекинской капусты кочует из сезона в сезон — вкуснота с мёдом и соевым соусом
Сколько меда можно есть без вреда для здоровья: простые правила для печени, фигуры и иммунитета
Общество
Сколько меда можно есть без вреда для здоровья: простые правила для печени, фигуры и иммунитета
Сушёные грибы, перловка и солёные огурчики. Готовлю рассольник «По-купечески»: тот самый, душистый, из русской печи
Общество
Сушёные грибы, перловка и солёные огурчики. Готовлю рассольник «По-купечески»: тот самый, душистый, из русской печи
Быстрый пирог с вишней: вылил тесто, бросил ягоды — и готово! Сочный, с кислинкой, идеальный к чаю. Готовится за 10 минут активного времени
Общество
Быстрый пирог с вишней: вылил тесто, бросил ягоды — и готово! Сочный, с кислинкой, идеальный к чаю. Готовится за 10 минут активного времени
Простое и вкусное печенье «Тройка»: всего 3 ингредиента и 30 минут
Семья и жизнь
Простое и вкусное печенье «Тройка»: всего 3 ингредиента и 30 минут
рецепты
десерты
торты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.