Как я за неделю превратила петунии в объемные шары! Секрет красивого сада

Всегда мечтала, чтобы мои петунии выглядели как пышные цветочные шары, а не вытянутые палки с редкими цветками. Оказалось, добиться этого проще, чем представляется! Всего за неделю мои скромные кустики преобразились — теперь это настоящие цветущие облака, на фоне которых соседи ходят фотографироваться.
Секрет в трех простых шагах. Во-первых, я выбрала правильные сорта — ампельные петунии с хорошим ветвлением. Во-вторых, начала ежедневно прищипывать верхушки всех побегов, даже с бутонами (жалко, но необходимо!). И главное — организовала «дождевание»: легкий полив по листьям утром и вечером имитирует тропический ливень.
Уже на пятый день растение выпустило десятки боковых побегов, а к концу недели куст стал похож на идеальный шар. Теперь это главное украшение моего сада — цветет без остановки, не боится дождя и выглядит как с картинки!
Важные нюансы:
подкормка каждые три дня комплексным удобрением;
обязательное удаление увядших цветков;
поворот кашпо для равномерного роста;
защита от ветра первые дни формирования.
Теперь понимаю: красота петуний не в количестве цветов, а в правильной форме куста!
Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.