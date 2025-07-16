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16 июля 2025 в 08:30

Как я за неделю превратила петунии в объемные шары! Секрет красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всегда мечтала, чтобы мои петунии выглядели как пышные цветочные шары, а не вытянутые палки с редкими цветками. Оказалось, добиться этого проще, чем представляется! Всего за неделю мои скромные кустики преобразились — теперь это настоящие цветущие облака, на фоне которых соседи ходят фотографироваться.

Секрет в трех простых шагах. Во-первых, я выбрала правильные сорта — ампельные петунии с хорошим ветвлением. Во-вторых, начала ежедневно прищипывать верхушки всех побегов, даже с бутонами (жалко, но необходимо!). И главное — организовала «дождевание»: легкий полив по листьям утром и вечером имитирует тропический ливень.

Уже на пятый день растение выпустило десятки боковых побегов, а к концу недели куст стал похож на идеальный шар. Теперь это главное украшение моего сада — цветет без остановки, не боится дождя и выглядит как с картинки!

Важные нюансы:

  • подкормка каждые три дня комплексным удобрением;

  • обязательное удаление увядших цветков;

  • поворот кашпо для равномерного роста;

  • защита от ветра первые дни формирования.

Теперь понимаю: красота петуний не в количестве цветов, а в правильной форме куста!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

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