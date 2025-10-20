Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:46

Как я похудела на 7 кг не выходя из дома? Простой лайфхак, который сработает у всех, — еще и нескучный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите смотреть сериалы, лежа на диване? Пришло время превратить привычное времяпровождение в полезную привычку! Простая идея — объединить просмотр любимого шоу с ходьбой на месте — поможет сжигать калории, не отрываясь от экранных событий. Это отличный способ поддерживать форму и одновременно наслаждаться интригующими сюжетами.

Для начала найдите немного свободного места и начните маршировать на месте под ритм событий на экране. Поднимайте колени, делайте шаги уверенно и спокойно — даже такая легкая активность уже полезна для сердца и мышц. Можно установить цель: во время серии, которая длится 20–30 минут, сохранять движение. Для мотивации используйте шагомер или фитнес-трекер, чтобы видеть, сколько шагов или калорий вы сжигаете.

Чтобы тренировка была еще интереснее, добавляйте простые движения во время рекламных пауз или напряженных сцен: прыжки на месте, наклоны или повороты корпуса. Такой подход делает привычное время просмотра активным, улучшает координацию и выносливость, а ежедневные мини-тренировки превращаются в увлекательный челлендж, который легко поддерживать и который точно не даст скучать.

Ранее мы рассказывали, как провести осенний сезон без простуд. Готовим легендарную пасту Амосова из сухофруктов и орехов.

Читайте также
Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту
Общество
Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту
Этот простейший рецепт скумбрии с яблоками помог мне ее полюбить: всего 4 ингредиента
Общество
Этот простейший рецепт скумбрии с яблоками помог мне ее полюбить: всего 4 ингредиента
От старого тюля до идеальной чистоты: гениальная замена кухонных губок, которая сэкономит ваши деньги и планету
Общество
От старого тюля до идеальной чистоты: гениальная замена кухонных губок, которая сэкономит ваши деньги и планету
Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры
Общество
Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры
Как правильно замесить цемент: секреты идеальных пропорций
Семья и жизнь
Как правильно замесить цемент: секреты идеальных пропорций
похудение
дом
спорт
питание
сериалы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.