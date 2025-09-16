Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025

Как вырастить грушу на старом участке — секрет успешной посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Садоводы часто сталкиваются с разочарованием: старая груша погибает, а новая на её месте не приживается. Причина кроется не в сорте, а в особенностях почвы и корневой системы.

После выкорчевки в земле остаются вещества, тормозящие рост новых саженцев. Это явление называется аллелопатией. Груша особенно чувствительна к остаткам собственных корней и грибков, которые могут сохраняться в почве годами. Поэтому повторная посадка требует особого подхода.

Единственный способ обеспечить рост — заменить почву в радиусе не менее метра, что позволяет устранить остаточные вещества и восстановить баланс.

Также важно выдержать паузу между посадками — минимум два сезона. За это время земля восстанавливается и становится пригодной для нового дерева.

Некоторые садоводы используют сидераты, такие как горчица и фацелия, чтобы очистить участок и нейтрализовать корневые выделения. Если нет возможности заменить землю, можно посадить грушу на безопасном расстоянии от старого места, снижая риск повторного заражения.

Фото: Abbas Idrees/Global Look Press

Микориза, оставшаяся от предыдущего дерева, может мешать развитию нового саженца, поэтому рекомендуется использовать свежий посадочный материал и обработанную почву.

Груша предпочитает нейтральную или слабощелочную среду, а старая почва часто становится кислой, что ухудшает усвоение питательных веществ. Также важно избегать переувлажнения: старые корни могут нарушать дренаж и создавать застой воды.

Агрономы советуют добавлять компост и древесную золу при посадке. Это улучшает структуру почвы и снижает её кислотность.

При соблюдении всех условий груша может успешно расти даже на прежнем участке. Главное — не торопиться и дать земле время восстановиться.

Неправильно подобранные соседи для груши способны свести на нет все старания садовода. Это дерево особенно чувствительно к растениям, которые растут рядом и делят с ним почву и пространство.

Валерия Мартынович
