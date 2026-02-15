Зимняя Олимпиада — 2026
Как убрать пыль под мебелью без усилий — простой лайфхак с щеткой и скотчем для идеальной чистоты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поддерживать чистоту в квартире сложно, особенно в труднодоступных местах: под кроватью, диваном или шкафом быстро скапливаются пыль, волосы и мелкий мусор. Традиционная уборка требует передвижения мебели, что занимает много времени и сил. Но есть простой способ убрать грязь даже в самых темных уголках без лишних усилий.

Вам понадобится обычная щетка и двусторонний скотч. Приклейте полоски скотча к щетине, снимите защитную пленку и проводите щеткой вдоль плинтусов и под мебелью. Клейкая поверхность легко собирает пыль, шерсть домашних животных и мелкий мусор, которые обычная щетка просто разметает. После уборки скотч с грязью снимается и выбрасывается. Этот метод особенно удобен для занятых людей: он не требует тяжелой работы и помогает поддерживать чистоту в труднодоступных местах регулярно и быстро.

Ранее сообщалось, что натяжной потолок сразу делает комнату аккуратной и современной, но со временем на нем все равно оседает пыль и появляются пятна. Многие боятся его мыть, чтобы не испортить полотно и не оставить разводы. На самом деле есть простой и безопасный способ, проверенный не одной хозяйкой.

