Как убрать пыль под мебелью без усилий — простой лайфхак с щеткой и скотчем для идеальной чистоты

Поддерживать чистоту в квартире сложно, особенно в труднодоступных местах: под кроватью, диваном или шкафом быстро скапливаются пыль, волосы и мелкий мусор. Традиционная уборка требует передвижения мебели, что занимает много времени и сил. Но есть простой способ убрать грязь даже в самых темных уголках без лишних усилий.

Вам понадобится обычная щетка и двусторонний скотч. Приклейте полоски скотча к щетине, снимите защитную пленку и проводите щеткой вдоль плинтусов и под мебелью. Клейкая поверхность легко собирает пыль, шерсть домашних животных и мелкий мусор, которые обычная щетка просто разметает. После уборки скотч с грязью снимается и выбрасывается. Этот метод особенно удобен для занятых людей: он не требует тяжелой работы и помогает поддерживать чистоту в труднодоступных местах регулярно и быстро.

