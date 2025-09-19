Как сохранить картошку до весны без потерь: проверенные приемы хранения урожая в погребе и подвале

Осенью, когда собран урожай картофеля, главная задача дачника — правильно подготовить клубни к долгому хранению. Если сделать всё грамотно, запасы спокойно пролежат до конца весны, сохраняя вкус и качество.

Аккуратная уборка — залог успеха

При выкапывании картошки важно действовать осторожно, чтобы не повредить клубни. Те, что с царапинами или порезами, используют в первую очередь, так как храниться они долго не будут.

Просушка и отбор

Перед закладкой на хранение картофель нужно тщательно просушить. Для этого клубни оставляют на две-три недели в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Отбирают только здоровые, без повреждений и признаков болезни.

Оптимальные условия хранения

Температура: от +2 до +4 °C.

от +2 до +4 °C. Темнота: обязательна, иначе клубни позеленеют.

обязательна, иначе клубни позеленеют. Влажность: 85–90% — это предотвращает пересыхание.

Лучшее место для хранения — сухой и чистый погреб или подвал. Перед закладкой урожая помещение нужно просушить и продезинфицировать.

Контроль запасов

Раз в несколько недель стоит проверять картошку, чтобы вовремя убрать клубни с признаками гнили или повреждений.

В условиях квартиры урожай хранить не получится — максимум три недели, после чего картофель начинает портиться.

Соблюдая эти простые правила, можно сохранить картофель до самой весны без потерь и наслаждаться вкусными домашними блюдами круглый год.

