Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 12:18

Как слепить «Зебру» из теста, чтобы все ахнули от печенья: готовим скорее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это рассыпчатое и ароматное печенье идеально подходит для уютного домашнего чаепития. Простые ингредиенты и пошаговый рецепт помогут приготовить его быстро и легко.

Ингредиенты

  • Мука — около 280 г
  • Яйцо СО — 1 шт.
  • Сливочное масло — 90 г
  • Какао-порошок — 1 ст. л.
  • Сахар — 80 г
  • Разрыхлитель — 0,3 ч. л.
  • Ванилин — на кончике ножа (около 1 г)
  • Корица — по желанию и вкусу

Приготовление

  1. Достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.
  2. В миску положите масло, разбейте яйцо, добавьте сахар и ванилин. Взбейте венчиком до однородности.
  3. В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте.
  4. Разделите масляную смесь и муку примерно пополам, переложите в две разные миски.
  5. В одну миску добавьте какао-порошок и замесите шоколадное тесто. Во второй миске замесите светлое тесто. При необходимости подсыпайте муку, тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам.
  6. Раскатайте оба теста в пласты толщиной 4–5 мм примерно одинакового размера.
  7. Положите шоколадный пласт на светлый и аккуратно сверните в плотный рулет.
  8. Нарежьте рулет на кусочки шириной около 1 см и выложите на противень с бумагой для выпечки.
  9. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–18 минут. Следите, чтобы печенье не пересушилось.

Готовое печенье «Зебра» отлично дополнит чай или кофе. Приятного аппетита!

Каждый раз, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю, я вспоминаю этот простой рецепт. «Муравейник» — тот редкий случай, когда минимум усилий дает максимум удовольствия!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты новые подробности о тушении крупного природного пожара в Крыму
Рубль скоро рухнет? Каковы курсы валют 13 июля, что с евро, долларом, юанем
В Теннесси на встрече выпускников произошла стрельба
Страшной трагедией закончилось столкновение иномарки с большегрузами
В МО рассказали, скольких ЗРК Patriot лишились ВСУ после удара ВС России
Погода в Москве и Петербурге 14–20 июля: вместо жары — похолодание и ливни?
Банда школьниц развела салоны красоты на бесплатные процедуры с помощью ИИ
В МИД России раскрыли «грязную политизированную кампанию» западных СМИ
Крем-чиз для торта: 10 лучших рецептов, которые подойдут для любого десерта
Пушилин раскрыл, сколько беспилотников перехватил «Купол Донбасса»
В России существенно постарели женихи и невесты
СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы Воронича
В Иране рассказали о ранении президента страны в ходе атаки Израиля
На Сахалине нашли остатки советского героя
Владивосток решили оставить без парада ВМФ
Раскрыто, что грозит покушавшимся на Собчак и Симоньян подросткам
ВС России взяли под контроль Карла Маркса и Николаевку в ДНР
Рой БПЛА над Белгородом, удары по мирным: как ВСУ атакуют РФ 13 июля
Миграционное помешательство Трампа добралось до Африки
«Политика неоколониализма»: российский посол разнес новые санкции ЕС
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.