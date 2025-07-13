Как слепить «Зебру» из теста, чтобы все ахнули от печенья: готовим скорее

Это рассыпчатое и ароматное печенье идеально подходит для уютного домашнего чаепития. Простые ингредиенты и пошаговый рецепт помогут приготовить его быстро и легко.
Ингредиенты
- Мука — около 280 г
- Яйцо СО — 1 шт.
- Сливочное масло — 90 г
- Какао-порошок — 1 ст. л.
- Сахар — 80 г
- Разрыхлитель — 0,3 ч. л.
- Ванилин — на кончике ножа (около 1 г)
- Корица — по желанию и вкусу
Приготовление
- Достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- В миску положите масло, разбейте яйцо, добавьте сахар и ванилин. Взбейте венчиком до однородности.
- В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте.
- Разделите масляную смесь и муку примерно пополам, переложите в две разные миски.
- В одну миску добавьте какао-порошок и замесите шоколадное тесто. Во второй миске замесите светлое тесто. При необходимости подсыпайте муку, тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам.
- Раскатайте оба теста в пласты толщиной 4–5 мм примерно одинакового размера.
- Положите шоколадный пласт на светлый и аккуратно сверните в плотный рулет.
- Нарежьте рулет на кусочки шириной около 1 см и выложите на противень с бумагой для выпечки.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–18 минут. Следите, чтобы печенье не пересушилось.
Готовое печенье «Зебра» отлично дополнит чай или кофе. Приятного аппетита!
Каждый раз, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю, я вспоминаю этот простой рецепт. «Муравейник» — тот редкий случай, когда минимум усилий дает максимум удовольствия!