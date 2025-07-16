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16 июля 2025 в 10:00

В Госдуме сравнили образ кукол Барби с эскортницами

Депутат Милонов заявил, что образ кукол Барби напоминает эскортниц

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куклы Барби похожи на девушек, сопровождающих влиятельных людей в казино и ночные клубы, заявил «Москве 24» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что Барби представляют собой образ женщин из США.

Они даже на русских девушек не похожи, эти Барби, — высказался Милонов.

В Госдуме уже начали обсуждения о запрете кукол Барби на отечественном рынке. Мнения родителей на этот счет неоднозначные. Одни взрослые не видят в этих куклах ничего опасного, а другие считают их неподходящими для детей.

Виталий Милонов ранее заявил, что лабубу является атрибутом безмозглых эскортниц, поэтому нелогично размещать на игрушке лицо главы МИД России Сергея Лаврова. По его словам, российский министр — умный человек, потому идея с его лицом на лабубу не должна его оскорбить.

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