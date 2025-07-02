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02 июля 2025 в 17:26

«Муравейник» за 30 минут: торт, который съедается первым!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый раз, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю, я вспоминаю этот простой рецепт. «Муравейник» — тот редкий случай, когда минимум усилий дает максимум удовольствия!

Этот торт стал настоящей палочкой-выручалочкой в моей кулинарной книге. Гости всегда удивляются, как можно за полчаса создать такое лакомство!

Вам понадобится:

  • 500 г песочного печенья («Юбилейное» или подобное);
  • 200 г сливочного масла;
  • 1 банка сгущенки;
  • 100 г грецких орехов (по желанию);
  • какао или тертый шоколад для украшения.

Печенье измельчаем в крошку, оставив несколько кусочков покрупнее. Масло растапливаем и смешиваем со сгущенкой — получается нежный крем. Соединяем печенье с кремовой массой, добавляем измельченные орехи.

Формируем горку на блюде, слегка утрамбовываем и украшаем тертым шоколадом. Даем настояться пару часов — и можно звать домочадцев к столу! Поверьте, этот «Муравейник» разбежится быстрее, чем настоящий.

Ищете простую, но эффектную заготовку на зиму? Маринованная морковь с чесноком — идеальный вариант! Она выручит, если осталась морковь «некондиция» — кривая, мелкая или слишком крупная.

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