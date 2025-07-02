«Муравейник» за 30 минут: торт, который съедается первым!

Каждый раз, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю, я вспоминаю этот простой рецепт. «Муравейник» — тот редкий случай, когда минимум усилий дает максимум удовольствия!

Этот торт стал настоящей палочкой-выручалочкой в моей кулинарной книге. Гости всегда удивляются, как можно за полчаса создать такое лакомство!

Вам понадобится:

500 г песочного печенья («Юбилейное» или подобное);

200 г сливочного масла;

1 банка сгущенки;

100 г грецких орехов (по желанию);

какао или тертый шоколад для украшения.

Печенье измельчаем в крошку, оставив несколько кусочков покрупнее. Масло растапливаем и смешиваем со сгущенкой — получается нежный крем. Соединяем печенье с кремовой массой, добавляем измельченные орехи.

Формируем горку на блюде, слегка утрамбовываем и украшаем тертым шоколадом. Даем настояться пару часов — и можно звать домочадцев к столу! Поверьте, этот «Муравейник» разбежится быстрее, чем настоящий.

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