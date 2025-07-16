«Превыше всего»: Степашин назвал общую черту у Путина и Трампа Степашин: Путин и Трамп ставят национальные интересы своих стран превыше всего

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обладают одной общей чертой, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, оба политика ставят национальные интересы своих государств превыше всего.

Трамп — прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи, — сказал он.

При этом Степашин подчеркнул, что полномочия Путина и Трампа несопоставимы. Причиной он назвал влияние deep state (с англ. — «глубинное правительство») на политику США. По мнению экс-премьера, Трампу уже сейчас следует готовиться к новым выборам либо выдвигать кандидатуру вице-президента. Однако он выразил уверенность, что у республиканцев есть шансы сохранить власть после следующих президентских выборов.

До этого Степашин заявил, что Запад после спецоперации поменяет свое отношение к России. Он выразил мнение, что сейчас западные страны не столько поддерживают Украину, сколько пытаются «разбить Россию».