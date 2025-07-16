Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 10:23

«Превыше всего»: Степашин назвал общую черту у Путина и Трампа

Степашин: Путин и Трамп ставят национальные интересы своих стран превыше всего

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обладают одной общей чертой, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, оба политика ставят национальные интересы своих государств превыше всего.

Трамп — прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи, — сказал он.

При этом Степашин подчеркнул, что полномочия Путина и Трампа несопоставимы. Причиной он назвал влияние deep state (с англ. — «глубинное правительство») на политику США. По мнению экс-премьера, Трампу уже сейчас следует готовиться к новым выборам либо выдвигать кандидатуру вице-президента. Однако он выразил уверенность, что у республиканцев есть шансы сохранить власть после следующих президентских выборов.

До этого Степашин заявил, что Запад после спецоперации поменяет свое отношение к России. Он выразил мнение, что сейчас западные страны не столько поддерживают Украину, сколько пытаются «разбить Россию».

Сергей Степашин
Россия
Владимир Путин
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата
Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом
Песков раскрыл реакцию Кремля на тему поставок дальнобойного оружия Киеву
«Это бизнес»: Песков раскрыл, прекратит ли Запад военные поставки ВСУ
В Госдуме раскрыли, как скандал с Эпштейном повлияет на Трампа
Пашинян раскрыл будущее «Электросетей Армении»
«Бросили на убой»: новейшему подразделению ВСУ предрекли незавидную судьбу
Ресторатор высказался о российском аналоге оценки Мишлен
Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ
Двое рабочих погибли от отравления канализационными газами
Песков: Россия призывает надавить на Киев для прямых переговоров с Москвой
Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего
Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Надувной матрас взорвался и выбил стекла в квартире
Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги
Режиссер Олейников рассказал, что не успел сделать с Морозом при жизни
В России появится «русский Мишлен»
В Кремле напомнили о ядерной доктрине России
Третья европейская страна отказалась закупать оружие для ВСУ
Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.