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24 июля 2025 в 16:27

Как сделать пышные сырники — работает всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классические пышные сырники — проверенное блюдо для сытного завтрака или легкого десерта. Идеально сбалансированное сочетание творога, муки и яиц делает их мягкими внутри и румяными снаружи. Чтобы сырники получились нежными, но не расползались на сковороде, важно подобрать правильную консистенцию теста.

Для приготовления используется 500 г творога средней влажности, 1 яйцо, 2–3 ст. л. сахара, 4 ст. л. пшеничной муки и щепотка соли. Все ингредиенты смешиваются до однородности, из получившейся массы формируются лепешки, которые обваливаются в муке. Обжариваются на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Пошаговый рецепт с фото классических сырников помогает точно соблюсти технологию и получить идеально прожаренные сырники с воздушной текстурой. Особенно важно не пересушить их, сохранив внутреннюю мягкость.

Сырники классические подают со сметаной, вареньем, сгущенкой или ягодами.

сырники
еда
рецепты
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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