Как проверить КБМ водителя: 3 надежных способа

КБМ водителя напрямую влияет на стоимость страховки. Как проверить КБМ водителя и восстановить справедливость — читайте в нашем руководстве.

Способы проверки КБМ

1. Через официальный сайт РСА. Это самый надежный вариант.

Зайдите на сайт.

Введите Ф. И. О., дату рождения и номер водительского удостоверения.

Система покажет актуальный КБМ.

Плюсы: официальные данные, бесплатно.

Минусы: иногда возникают технические сбои.

2. Через систему НСИС. Это удобная альтернатива. Сейчас большинство специалистов рекомендуют пользоваться именно ей.

Чтобы получить доступ к личному кабинету НСИС, вы можете воспользоваться одним из доступных сервисов, таких как «Госуслуги», «Сбер ID», T ID, «Альфа ID», ВТБ ID или УКЭП. Если ни один из этих сервисов не подходит, то проверить КБМ не получится.

Чтобы узнать свой КБМ, перейдите в раздел «Узнать свой КБМ». Там вам нужно будет заполнить небольшую анкету.

Прочесть информацию о текущем статусе КБМ.

Плюсы: быстро, можно сохранить скриншот.

Минусы: требуется учетная запись на одном из перечисленных выше серверов.

3. В страховой компании. Идеальный вариант, если не доверяете онлайн-проверкам.

Обратитесь в офис своей страховой.

Попросите распечатку с вашим КБМ.

Сверьте данные с расчетом в новом полисе.

Плюсы: официальный документ.

Минусы: нужно тратить время на визит.

Что делать, если КБМ неверный?

Обратитесь в страховую компанию с запросом на перерасчет.

Подайте жалобу в РСА или Центробанк, если страховая отказывается исправлять ошибку.

Сохраняйте все чеки и документы по предыдущим полисам ОСАГО.

Теперь вы знаете, как проверить КБМ водителя и убедиться, что страховая не завышает коэффициент. Регулярная проверка поможет сохранить законную скидку и платить за ОСАГО меньше.