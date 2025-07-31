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31 июля 2025 в 21:00

Как проверить КБМ водителя: 3 надежных способа

Как проверить КБМ водителя Как проверить КБМ водителя Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

КБМ водителя напрямую влияет на стоимость страховки. Как проверить КБМ водителя и восстановить справедливость — читайте в нашем руководстве.

Способы проверки КБМ

1. Через официальный сайт РСА. Это самый надежный вариант.

  • Зайдите на сайт.

  • Введите Ф. И. О., дату рождения и номер водительского удостоверения.

  • Система покажет актуальный КБМ.

Плюсы: официальные данные, бесплатно.

Минусы: иногда возникают технические сбои.

2. Через систему НСИС. Это удобная альтернатива. Сейчас большинство специалистов рекомендуют пользоваться именно ей.

  • Чтобы получить доступ к личному кабинету НСИС, вы можете воспользоваться одним из доступных сервисов, таких как «Госуслуги», «Сбер ID», T ID, «Альфа ID», ВТБ ID или УКЭП. Если ни один из этих сервисов не подходит, то проверить КБМ не получится.

  • Чтобы узнать свой КБМ, перейдите в раздел «Узнать свой КБМ». Там вам нужно будет заполнить небольшую анкету.

  • Прочесть информацию о текущем статусе КБМ.

Плюсы: быстро, можно сохранить скриншот.

Минусы: требуется учетная запись на одном из перечисленных выше серверов.

3. В страховой компании. Идеальный вариант, если не доверяете онлайн-проверкам.

  • Обратитесь в офис своей страховой.

  • Попросите распечатку с вашим КБМ.

  • Сверьте данные с расчетом в новом полисе.

Плюсы: официальный документ.

Минусы: нужно тратить время на визит.

Что делать, если КБМ неверный?

  • Обратитесь в страховую компанию с запросом на перерасчет.

  • Подайте жалобу в РСА или Центробанк, если страховая отказывается исправлять ошибку.

  • Сохраняйте все чеки и документы по предыдущим полисам ОСАГО.

Теперь вы знаете, как проверить КБМ водителя и убедиться, что страховая не завышает коэффициент. Регулярная проверка поможет сохранить законную скидку и платить за ОСАГО меньше.

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