Как проверить КБМ водителя: 3 надежных способа

КБМ водителя напрямую влияет на стоимость страховки. Как проверить КБМ водителя и восстановить справедливость — читайте в нашем руководстве.
Способы проверки КБМ
1. Через официальный сайт РСА. Это самый надежный вариант.
Зайдите на сайт.
Введите Ф. И. О., дату рождения и номер водительского удостоверения.
Система покажет актуальный КБМ.
Плюсы: официальные данные, бесплатно.
Минусы: иногда возникают технические сбои.
2. Через систему НСИС. Это удобная альтернатива. Сейчас большинство специалистов рекомендуют пользоваться именно ей.
Чтобы получить доступ к личному кабинету НСИС, вы можете воспользоваться одним из доступных сервисов, таких как «Госуслуги», «Сбер ID», T ID, «Альфа ID», ВТБ ID или УКЭП. Если ни один из этих сервисов не подходит, то проверить КБМ не получится.
Чтобы узнать свой КБМ, перейдите в раздел «Узнать свой КБМ». Там вам нужно будет заполнить небольшую анкету.
Прочесть информацию о текущем статусе КБМ.
Плюсы: быстро, можно сохранить скриншот.
Минусы: требуется учетная запись на одном из перечисленных выше серверов.
3. В страховой компании. Идеальный вариант, если не доверяете онлайн-проверкам.
Обратитесь в офис своей страховой.
Попросите распечатку с вашим КБМ.
Сверьте данные с расчетом в новом полисе.
Плюсы: официальный документ.
Минусы: нужно тратить время на визит.
Что делать, если КБМ неверный?
Обратитесь в страховую компанию с запросом на перерасчет.
Подайте жалобу в РСА или Центробанк, если страховая отказывается исправлять ошибку.
Сохраняйте все чеки и документы по предыдущим полисам ОСАГО.
Теперь вы знаете, как проверить КБМ водителя и убедиться, что страховая не завышает коэффициент. Регулярная проверка поможет сохранить законную скидку и платить за ОСАГО меньше.