Как продлить жизнь сметане до полугода — секрет заморозки для кулинарных экспериментов и экономии продуктов

Часто сметана продается в больших упаковках, и использовать ее полностью до конца срока годности не получается. В результате часть продукта портится и оказывается выброшенной. Но есть простой способ сохранить сметану надолго, не теряя вкуса и безопасности, — заморозка, которая позволяет хранить продукт до шести месяцев.

Для заморозки используйте только свежую сметану. Взбейте ее венчиком, чтобы равномерно распределить влагу, затем переложите в пластиковый контейнер, стеклянную емкость с герметичной крышкой или силиконовые формы для льда для порционных кубиков. Замороженный продукт хранится при минус 18 градусов.

После размораживания сметана может расслоиться, но взбивание венчиком или добавление чайной ложки крахмала восстанавливает однородность. Такая сметана идеально подходит для выпечки, супов, запеканок, маринадов и блюд с термической обработкой, позволяя экономить продукты и экспериментировать на кухне.

