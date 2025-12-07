Как привлечь удачу в год Красной Лошади с помощью простых бытовых приемов: новогодние правила очищения пространства и расстановки декора

Говорят, что Красная Лошадь особенно благоволит тем, кто готов к обновлению. Чем свободнее энергия движется по дому, тем легче приходят перемены. Несколько простых шагов помогут создать атмосферу свежести и задать правильный настрой перед праздниками.

Начните с общего разбора вещей: уберите все лишнее, что давно не радует и только занимает место. Лошадь не любит хлам, а свободный центр комнаты символизирует движение вперед, поэтому слегка переставьте мебель, освобождая середину.

Елку лучше поставить в левом дальнем углу — по фэншуй это зона богатства, она усиливает финансовый поток. В декоре отдайте предпочтение красному и золотому оттенкам: они поддерживают энергетику Огненной Лошади. Серые и синие тона временно уберите. В декабре чаще проветривайте квартиру — это помогает освежить атмосферу и мягко отпустить все старое.

