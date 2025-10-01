Как пожарить хрустящие крылья: простой рецепт с вкусным кляром

Как пожарить хрустящие крылья: простой рецепт с вкусным кляром! Эти хрустящие куриные крылышки в двойной панировке станут хитом любого застолья. Нежное предварительное отваривание делает мясо сочным, а кукурузные хлопья создают необыкновенно аппетитную корочку. Идеальная закуска к пиву или сытный перекус для всей семьи!

Ингредиенты

Крылышки куриные — 10 шт.

Хлопья кукурузные несладкие — 100 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 3 ст. л.

Мука — 4 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Паприка — 1 ч. л.

Масло растительное — для фритюра

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Крылышки отварите в подсоленной воде 5 минут после закипания, затем обсушите. Приготовьте кляр: взбейте яйца с молоком, добавьте измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Обваляйте крылышки в муке, затем окуните в кляр и обваляйте в измельченных кукурузных хлопьях. Обжаривайте в разогретом до 180 °C масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Приятного аппетита!

