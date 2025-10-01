Как пожарить хрустящие крылья: простой рецепт с вкусным кляром! Эти хрустящие куриные крылышки в двойной панировке станут хитом любого застолья. Нежное предварительное отваривание делает мясо сочным, а кукурузные хлопья создают необыкновенно аппетитную корочку. Идеальная закуска к пиву или сытный перекус для всей семьи!
Ингредиенты
- Крылышки куриные — 10 шт.
- Хлопья кукурузные несладкие — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 3 ст. л.
- Мука — 4 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Паприка — 1 ч. л.
- Масло растительное — для фритюра
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Крылышки отварите в подсоленной воде 5 минут после закипания, затем обсушите. Приготовьте кляр: взбейте яйца с молоком, добавьте измельченный чеснок, паприку, соль и перец.
- Обваляйте крылышки в муке, затем окуните в кляр и обваляйте в измельченных кукурузных хлопьях. Обжаривайте в разогретом до 180 °C масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Приятного аппетита!
