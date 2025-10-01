Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 11:30

Как пожарить хрустящие крылья: простой рецепт с вкусным кляром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как пожарить хрустящие крылья: простой рецепт с вкусным кляром! Эти хрустящие куриные крылышки в двойной панировке станут хитом любого застолья. Нежное предварительное отваривание делает мясо сочным, а кукурузные хлопья создают необыкновенно аппетитную корочку. Идеальная закуска к пиву или сытный перекус для всей семьи!

Ингредиенты

  • Крылышки куриные — 10 шт.
  • Хлопья кукурузные несладкие — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 3 ст. л.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Масло растительное — для фритюра
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Крылышки отварите в подсоленной воде 5 минут после закипания, затем обсушите. Приготовьте кляр: взбейте яйца с молоком, добавьте измельченный чеснок, паприку, соль и перец.
  2. Обваляйте крылышки в муке, затем окуните в кляр и обваляйте в измельченных кукурузных хлопьях. Обжаривайте в разогретом до 180 °C масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина.

крылышки
курица
кляр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
