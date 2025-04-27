Как подружить взрослого кота и котёнка: 5 шагов к гармонии в доме. Появление котёнка в доме с взрослым котом всегда стресс для животных. Но правильная адаптация поможет избежать конфликтов. Вот проверенный алгоритм знакомства.
1. Подготовка территории (1–3 дня)
- Организуйте котёнку отдельную комнату с лотком, мисками и игрушками
- Дайте коту обнюхать вещи малыша через дверь
2. Обмен запахами (4–5-й день)
- Меняйте местами лежанки животных
- Используйте одно полотенце для протирания обоих питомцев
3. Контролируемые встречи (6–7-й день)
- Кормите животных по разные стороны закрытой двери
- Первые визуальные контакты — через барьер (переноску, детские ворота)
4. Совместное время (2-я неделя)
- Начинайте с 5-минутных игр под наблюдением
- Пресекайте агрессию, но не наказывайте кота
5. Полная интеграция (3–4-я неделя)
- Убедитесь, что оба питомца спокойно едят рядом
- Обеспечьте вертикальное пространство (когтеточки, полки) для отдыха
Важно!
- Кастрируйте животных до знакомства
- Подготовьте отдельные лотки (самое важное правило)
- Хвалите кота за спокойное поведение
Чего нельзя делать:
× насильно сталкивать животных нос к носу;
× наказывать взрослого кота за рычание;
× оставлять питомцев без присмотра первые 2 недели.
При таком подходе 80% кошек находят общий язык за месяц. Главное — терпение! Если кот старше 7 лет, процесс может занять до 2 месяцев. Дайте питомцам время привыкнуть.
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