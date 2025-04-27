Как подружить взрослого кота и котёнка: 5 шагов к гармонии в доме

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как подружить взрослого кота и котёнка: 5 шагов к гармонии в доме. Появление котёнка в доме с взрослым котом всегда стресс для животных. Но правильная адаптация поможет избежать конфликтов. Вот проверенный алгоритм знакомства.

1. Подготовка территории (1–3 дня)

Организуйте котёнку отдельную комнату с лотком, мисками и игрушками

Дайте коту обнюхать вещи малыша через дверь

2. Обмен запахами (4–5-й день)

Меняйте местами лежанки животных

Используйте одно полотенце для протирания обоих питомцев

3. Контролируемые встречи (6–7-й день)

Кормите животных по разные стороны закрытой двери

Первые визуальные контакты — через барьер (переноску, детские ворота)

4. Совместное время (2-я неделя)

Начинайте с 5-минутных игр под наблюдением

Пресекайте агрессию, но не наказывайте кота

5. Полная интеграция (3–4-я неделя)

Убедитесь, что оба питомца спокойно едят рядом

Обеспечьте вертикальное пространство (когтеточки, полки) для отдыха

Важно!

Кастрируйте животных до знакомства

Подготовьте отдельные лотки (самое важное правило)

Хвалите кота за спокойное поведение

Чего нельзя делать:

× насильно сталкивать животных нос к носу;

× наказывать взрослого кота за рычание;

× оставлять питомцев без присмотра первые 2 недели.

При таком подходе 80% кошек находят общий язык за месяц. Главное — терпение! Если кот старше 7 лет, процесс может занять до 2 месяцев. Дайте питомцам время привыкнуть.

Ранее мы рассказывали, как распознать, любит ли вас ваш кот. 10 признаков кошачьей привязанности.