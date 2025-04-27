Как подружить взрослого кота и котёнка: 5 шагов к гармонии в доме. Появление котёнка в доме с взрослым котом всегда стресс для животных. Но правильная адаптация поможет избежать конфликтов. Вот проверенный алгоритм знакомства.

1. Подготовка территории (1–3 дня)

  • Организуйте котёнку отдельную комнату с лотком, мисками и игрушками
  • Дайте коту обнюхать вещи малыша через дверь

2. Обмен запахами (4–5-й день)

  • Меняйте местами лежанки животных
  • Используйте одно полотенце для протирания обоих питомцев

3. Контролируемые встречи (6–7-й день)

  • Кормите животных по разные стороны закрытой двери
  • Первые визуальные контакты — через барьер (переноску, детские ворота)

4. Совместное время (2-я неделя)

  • Начинайте с 5-минутных игр под наблюдением
  • Пресекайте агрессию, но не наказывайте кота

5. Полная интеграция (3–4-я неделя)

  • Убедитесь, что оба питомца спокойно едят рядом
  • Обеспечьте вертикальное пространство (когтеточки, полки) для отдыха

Важно!

  • Кастрируйте животных до знакомства
  • Подготовьте отдельные лотки (самое важное правило)
  • Хвалите кота за спокойное поведение

Чего нельзя делать:

× насильно сталкивать животных нос к носу;

× наказывать взрослого кота за рычание;

× оставлять питомцев без присмотра первые 2 недели.

При таком подходе 80% кошек находят общий язык за месяц. Главное — терпение! Если кот старше 7 лет, процесс может занять до 2 месяцев. Дайте питомцам время привыкнуть.

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