07 мая 2026 в 15:23

Как наступает сезон молодого картофеля, спешу готовить этот салат с сардинами

Пюре — это вкусно, но скучно. А этот салат — текстурный: мягкий картофель, хрустящая фасоль, соленые оливки, нежная сардина. И никакого майонеза. Можно есть теплым или холодным. Остывший он напоминает средиземноморский картофельный салат.

Что понадобится

Молодой картофель — 500 г, стручковая фасоль — 200 г, сардины в оливковом масле (консервы) — банка (240 г), оливки без косточек — 80 г, лимонный сок — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Картофель тщательно мою, нарезаю клубни на 3–4 части и закладываю в кастрюлю. Заливаю холодной водой, солю и довожу до кипения. Убавляю огонь и варю до мягкости.

Стручковую фасоль нарезаю кусочками по 3–4 см и добавляю к картофелю за 3 минуты до готовности. Сливаю воду, даю овощам немного остыть. Сардины вместе с маслом из банки перекладываю в миску, добавляю лимонный сок, соль и перец, после чего разминаю рыбу вилкой до однородной массы.

Оливки крупно рублю ножом. Смешиваю теплый картофель с фасолью, сардиновую заправку и оливки. Аккуратно перемешиваю, при необходимости добавляю еще немного оливкового масла и лимонного сока. Даю салату настояться 15 минут и подаю.

Проверено редакцией
Россиянам раскрыли, как создать наиболее безопасный пароль
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Картофельные калитки готовлю вместо пирожков: нежное тесто на сливочном масле, выпечка в духовке, вкус изумительный
Беру сайру и немного хрена — через 15 минут на столе сливочный паштет с пикантной ноткой
Мангал-салат «Аджапсандал»: рецепт с запеченными овощами на углях или в духовке
Дмитрий Демичев
