07 мая 2026 в 09:09

Беру сайру и немного хрена — через 15 минут на столе сливочный паштет с пикантной ноткой

Рыбные консервы перестали быть едой для студентов. Сегодня это основа для трендовых закусок. Этот паштет — идеальный пример того, как из 4 ингредиентов сделать изысканный риет.

Что понадобится

Сайра консервированная (в масле) — 1 банка (240 г), творожный сыр — 150 г, хрен сливочный — 2 ст. л., каперсы — 1 ст. л., лимон — 0,5 шт., укроп свежий — 3-4 веточки, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

С консервированной сайры сливаю масло, удаляю кожу и крупные кости, выкладываю филе в чашу блендера. Добавляю творожный сыр, мелко нарубленный укроп, каперсы и сливочный хрен.

С лимона снимаю цедру и выжимаю сок — отправляю их к остальным ингредиентам. Взбиваю все до однородной кремовой текстуры.

Перчу по вкусу, еще раз перемешиваю. Подаю паштет охлажденным с хрустящим багетом, чиабаттой, тостами или крекерами.

Проверено редакцией
