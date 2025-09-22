«Интервидение-2025»
22 сентября 2025

Как избавиться от мышей и крыс без химии: простой народный способ, который работает лучше покупных средств

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый дачник и житель частного дома сталкивался с проблемой грызунов. Но неприятные соседи могут появиться и в городской квартире. Мыши и крысы не только портят продукты и имущество, но и переносят опасные болезни, поэтому оставлять их без внимания нельзя.

Современные методы

В продаже есть широкий выбор химических средств для борьбы с грызунами, а также услуги профессиональных санитарных служб. Но препараты нередко дороги, опасны для домашних животных и не всегда подходят для использования в жилых помещениях.

Народный способ: чеснок

Одним из самых простых и доступных решений является чеснок. Его резкий запах отпугивает мышей и крыс, не причиняя вреда человеку.

Как применять:

  • разложите зубчики чеснока у входов в дом, возле щелей и мест, где могут появляться грызуны;
  • используйте чесночный порошок, посыпав им проблемные участки;
  • посадите чеснок по периметру участка или рядом с грядками, чтобы предотвратить проникновение вредителей.

Такой метод помогает естественным образом защитить дом и огород от непрошеных гостей, не прибегая к химии.

Тараканы — одни из самых неприятных домашних вредителей. Они портят продукты, создают антисанитарные условия и могут переносить опасные заболевания. Для борьбы с ними необязательно использовать агрессивную химию — есть доступное и проверенное средство.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
