Специалисты по продуктам питания раскрыли секрет, как избавиться от неприятных ощущений во рту при поедании ананаса. Оказалось, что его просто нужно подогреть.
Дело в том, что при 40 градусах перестает действовать фермент бромелин, из-за которого и «горит» слизистая оболочка, объяснила в комментарии для АГН
Она также добавила, что лучше всего ананасы хранить в прохладном месте, но не в холодильнике, потому что там фрукт может испортиться.
Ранее страдающие от аллергии на пыльцу москвичи должны воздержаться от употребления арбузов, дынь, шпината, абсента и вермута как минимум до сентября, писал News.ru.
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