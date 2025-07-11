Жареный рис с курицей в ананасе! Ужин как шоу от шеф-повара из Таиланда

Жареный рис с курицей в ананасе! Ужин как шоу от шеф-повара из Таиланда

Жареный рис с курицей в ананасе! Шеф из Таиланда научил, как просто превратить ужин в шоу. Ароматный жареный рис в ананасе — блюдо, которое легко приготовить дома, но выглядит как подача из тайского ресторана. Курочка, овощи, ананас, соевый соус и немного фантазии — и ужин превращается в экзотику. Выглядит эффектно, а вкус — будто вы снова в отпуске.

Ингредиенты

Филе куриное — 500 г

Рис — 350 г

Ананас — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Консервированный горошек — по вкусу

Кукуруза — по вкусу

Яйца — 2 шт.

Соевый соус — 100 мл

Арахис и зеленый лук — для подачи

Приготовление

Рис отварите до полуготовности. Ананас разрежьте вдоль и аккуратно выньте мякоть. На сильном огне обжарьте лук, морковь и курицу 5 минут. Добавьте горошек, кукурузу, мякоть ананаса и перемешайте. Отодвиньте всё на край сковороды, на свободной части обжарьте яйца и смешайте. Добавьте рис и соевый соус, прогрейте до готовности. Выложите рис в половинки ананаса, перед подачей посыпьте арахисом и зеленью.

Ранее мы готовили рис с голенями — просто, но понравится всем. Закиньте в рукав и отдыхайте!