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11 июля 2025 в 10:15

Жареный рис с курицей в ананасе! Ужин как шоу от шеф-повара из Таиланда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареный рис с курицей в ананасе! Шеф из Таиланда научил, как просто превратить ужин в шоу. Ароматный жареный рис в ананасе — блюдо, которое легко приготовить дома, но выглядит как подача из тайского ресторана. Курочка, овощи, ананас, соевый соус и немного фантазии — и ужин превращается в экзотику. Выглядит эффектно, а вкус — будто вы снова в отпуске.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 500 г
  • Рис — 350 г
  • Ананас — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Консервированный горошек — по вкусу
  • Кукуруза — по вкусу
  • Яйца — 2 шт.
  • Соевый соус — 100 мл
  • Арахис и зеленый лук — для подачи

Приготовление

  1. Рис отварите до полуготовности. Ананас разрежьте вдоль и аккуратно выньте мякоть. На сильном огне обжарьте лук, морковь и курицу 5 минут. Добавьте горошек, кукурузу, мякоть ананаса и перемешайте.
  2. Отодвиньте всё на край сковороды, на свободной части обжарьте яйца и смешайте. Добавьте рис и соевый соус, прогрейте до готовности. Выложите рис в половинки ананаса, перед подачей посыпьте арахисом и зеленью.

Ранее мы готовили рис с голенями — просто, но понравится всем. Закиньте в рукав и отдыхайте!

рис
ананас
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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