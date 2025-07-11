Жареный рис с курицей в ананасе! Ужин как шоу от шеф-повара из Таиланда

Жареный рис с курицей в ананасе! Шеф из Таиланда научил, как просто превратить ужин в шоу. Ароматный жареный рис в ананасе — блюдо, которое легко приготовить дома, но выглядит как подача из тайского ресторана. Курочка, овощи, ананас, соевый соус и немного фантазии — и ужин превращается в экзотику. Выглядит эффектно, а вкус — будто вы снова в отпуске.
Ингредиенты
- Филе куриное — 500 г
- Рис — 350 г
- Ананас — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Консервированный горошек — по вкусу
- Кукуруза — по вкусу
- Яйца — 2 шт.
- Соевый соус — 100 мл
- Арахис и зеленый лук — для подачи
Приготовление
- Рис отварите до полуготовности. Ананас разрежьте вдоль и аккуратно выньте мякоть. На сильном огне обжарьте лук, морковь и курицу 5 минут. Добавьте горошек, кукурузу, мякоть ананаса и перемешайте.
- Отодвиньте всё на край сковороды, на свободной части обжарьте яйца и смешайте. Добавьте рис и соевый соус, прогрейте до готовности. Выложите рис в половинки ананаса, перед подачей посыпьте арахисом и зеленью.
Ранее мы готовили рис с голенями — просто, но понравится всем. Закиньте в рукав и отдыхайте!