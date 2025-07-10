Делаю на ночь — утром уже едим! Салат «Гавайский»: 4 продукта и заправка

Салат «Гавайский» с курицей и ананасами — тропики на вашем столе! Этот салат — настоящий взрыв вкусов! Нежное куриное филе, сливочный сыр и сочные ананасы создают удивительную гармонию, которая перенесёт вас на солнечные пляжи Гавайев. Идеальный вариант для праздника или когда хочется чего-то особенного.

Начнём с подготовки ингредиентов. Куриное филе (1 шт.) отвариваем в подсоленной воде до готовности, остужаем и нарезаем аккуратными кубиками. 4 яйца варим вкрутую, очищаем и трём на крупной тёрке. 200 г твёрдого сыра тоже натираем — лучше взять что-то нейтральное типа Российского или гауды. Банку консервированных ананасов (кружочками или кубиками) открываем, сливаем сок и слегка отжимаем — если кусочки крупные, можно порезать помельче.

Секрет вкуса — в чесночном майонезе. 200–250 г майонеза смешиваем с 2 зубчиками чеснока, пропущенными через пресс. Можно добавить щепотку чёрного перца для пикантности.

Собираем салат слоями в прозрачной салатнице, чтобы было видно всю красоту. Первым идёт слой из листьев салата — их нужно порвать руками и выложить на дно, слегка смазав майонезом. Затем равномерно распределяем курицу, покрываем сеточкой майонеза. Следующий слой — яйца, которые тоже промазываем. Ананасы выкладываем аккуратно, хорошо промазывая майонезом — они дадут необходимую сочность. Завершаем сыром, который покрываем тонкой майонезной сеткой.

Украшаем грецкими орехами и веточками укропа, имитируя ананасы. Обязательно даём салату настояться в холодильнике минимум 4 часа, а лучше всю ночь — так все слои пропитаются и вкус станет по-настоящему волшебным.

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