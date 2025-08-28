Закусочные кабачки с кунжутом! Обалденная закуска — готовить просто и легко

Эти кабачки — идеальный пример того, как из минимального набора продуктов можно создать нечто невероятно вкусное и хрустящее. Они станут прекрасной легкой закуской, вегетарианской альтернативой мясу или оригинальным гарниром к любому блюду. А главное — готовятся практически без масла в духовке, что делает их не только вкусными, но и полезными.

Для приготовления вам понадобится: два молодых кабачка, две столовые ложки белого кунжута, три столовые ложки пшеничной муки, две столовые ложки холодной воды, чайная ложка сушеного чеснока, растительное масло для смазывания формы, сладкая паприка и соль по вашему вкусу.

Кабачки очистите от кожуры и нарежьте полукруглыми ломтиками толщиной около 3–4 миллиметров. В миске соедините муку, соль, паприку и сушеный чеснок. Постепенно влейте холодную воду, тщательно перемешивая, пока консистенция теста не станет похожей на густой йогурт. Обмакните каждый ломтик кабачка в тесто, затем обильно обваляйте в кунжуте с обеих сторон. Противень слегка смажьте растительным маслом и разложите кабачки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до появления аппетитной золотистой корочки. Подавайте сразу же, пока кабачки не потеряли свой восхитительный хруст!

