«Подозрительно богатый коммунист»: в Сети высмеяли «налог Зюганова»

https://static.news.ru/photo/2e105778-84bc-11eb-af77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Интернета с юмором отреагировали на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести повышенный налог для «подозрительно богатых» людей. Многие начали шутить над самим словом «подозрительный», однако у некоторых вызвала смех и инициатива парламентария.

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При этом некоторые пользователи вспомнили о финансовом положении самого Зюганова. Один из них даже предложил Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) провести расследование об имуществе политика.

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Накануне Минтруд предложил не давать детских пособий «подозрительно бедным». Чиновники решили, что семьям, которые не могут показать ни копейки дохода, а также формально показывают очень низкий доход, и при этом у них есть имущество, нужно отказать в помощи. При этом Минтруд никак не разъяснил, какое отношение к имуществу родителей имеют дети.

Зюганов в ответ предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», писал NEWS.ru.