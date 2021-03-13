«Подозрительно богатый коммунист»: в Сети высмеяли «налог Зюганова»

https://static.news.ru/photo/2e105778-84bc-11eb-af77-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пользователи Интернета с юмором отреагировали на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести повышенный налог для «подозрительно богатых» людей. Многие начали шутить над самим словом «подозрительный», однако у некоторых вызвала смех и инициатива парламентария.
При этом некоторые пользователи вспомнили о финансовом положении самого Зюганова. Один из них даже предложил Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) провести расследование об имуществе политика.
Накануне Минтруд предложил не давать детских пособий «подозрительно бедным». Чиновники решили, что семьям, которые не могут показать ни копейки дохода, а также формально показывают очень низкий доход, и при этом у них есть имущество, нужно отказать в помощи. При этом Минтруд никак не разъяснил, какое отношение к имуществу родителей имеют дети.
Зюганов в ответ предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», писал NEWS.ru.
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