02 декабря 2025 в 14:33

Как быстро удалить жир с кухонных шкафчиков — три простых и дешевых способа, которые реально работают

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press
Жирные брызги и пятна на шкафчиках рядом с плитой — знакомая беда каждой хозяйки. Специализированная химия помогает не всегда, а стоит дорого. К счастью, существуют простые домашние средства, которые очищают поверхности не хуже дорогих средств и не требуют усилий.

Первый способ — паста из соды, лимонной кислоты и воды. Нанесите на пятна, подождите пять минут и протрите влажной тряпкой. Для усиленного эффекта смешайте лимонную кислоту с несколькими каплями моющего средства и оставьте на 30 минут перед смыванием.

Второй метод — уксус с водкой: смешайте по половине стакана, добавьте каплю эфирного масла и распылите на шкафчики, через 15 минут протрите. Третий способ — разрыхлитель для теста, разведенный водой в густую пасту. Оставьте ее на 20 минут на загрязнении, после чего смойте водой и губкой. Эти методы просты, безопасны и экономичны.

Ранее сообщалось, что решетки для гриля быстро покрываются нагаром, который портит внешний вид и влияет на вкус блюд. Но можно просто вернуть им первоначальный вид с помощью таблеток для посудомоечных машин.

