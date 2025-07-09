Кайфовый салат с баклажаном, кабачком и яблоком! Хит с печеными овощами

Кайфовый салат с баклажаном, кабачком и яблоком! Хит с печеными овощами

Кайфовый салат с баклажаном, кабачком и яблоком! Хит с печеными овощами! Крупный кабачок, два средних баклажана, два сладких перца и большое кислое яблоко — основные ингредиенты этого простого овощного блюда. Для аромата добавим пучок петрушки, пару зубчиков чеснока и немного подсолнечного масла. Идеально к мясным блюдам и рыбе!

Ингредиенты

Кабачок крупный — 1 шт.

Баклажан среднего размера — 2 шт.

Перец сладкий — 2 шт.

Яблоко кислое большое — 1 шт.

Соль — по вкусу

Петрушка небольшой пучок

Масло подсолнечное

Чеснок — 2 зубчика

Приготовление

Баклажаны, кабачок и очищенное от сердцевины яблоко нарежьте брусочками. Перец очистите и порежьте крупной соломкой. Посолите баклажаны, выложите в противень, полейте маслом и запекайте при 200 °C 10 минут. Добавьте перцы, снова полейте маслом и запекайте ещё 10 минут. Затем добавьте яблоки и кабачок, полейте маслом, запекайте 10 минут. Чеснок раздавите, очистите и мелко порубите вместе с петрушкой. Смешайте с овощами, прогрейте, посолите по вкусу и подавайте.

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