https://static.news.ru/photo/3cdf6eec-678a-11ea-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство запустит интернет-ресурс «Стопкоронавирус.рф» для информирования населения о распространении COVID-19 в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ещё задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации, — сказал он на заседании координационного совета по противодействию распространения инфекции.

В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них шестерых выписали. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в лёгкой форме.

В понедельник, 16 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудников администрации президента РФ не планируется переводить на удалённый режим работы в связи с распространением коронавируса.

Он также отметил, что повода для введения в России режима ЧС в связи с распространением вируса нет.

Кроме того, были закрыты границы России с Белоруссией, Казахстаном. Также между Москвой и Ереваном было принято решение об ограничении пассажироперевозок на две недели.

Помимо прочего, лоукостер «Победа» с 18 марта приостановит полёты в Черногорию из-за коронавируса. Из-за пандемии правительство страны решило запретить въезд иностранных граждан.

В ближайшее время «Аэрофлот» приостановит сообщение с Прагой (с 20 марта по 30 апреля 2020 года), с Барселоной (с 21 марта по 30 апреля 2020 года), с Осло (с 18 марта по 30 апреля 2020 года).

В марте ещё один российский крупный перевозчик — «Уральские авиалинии» — отменил рейсы в несколько стран. Полёты приостановили во Францию, Италию, Израиль, Испанию, Китай, Индию и Таиланд. Меры связаны с неблагополучной обстановкой в указанных государствах из-за пандемии коронавируса нового типа, а также из-за въездных ограничений, принятых властями РФ и руководством других стран.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила об изменениях в расписании ЕГЭ. Она заявила, что дата досрочной сдачи экзаменов будет перенесена. Её определят в ближайшее время.