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Указ президента РФ Владимира Путина о дате общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ может быть подписан на этой неделе. Пока другие варианты, кроме проведения этого мероприятия 22 апреля, не рассматриваются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний, — сказал представитель Кремля. Массовые мероприятия отменяют по всему миру из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний...