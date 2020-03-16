https://static.news.ru/photo/7e3aa44c-6776-11ea-a4b1-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудников администрации президента РФ не планируется переводить на удалённый режим работы в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Администрация работает в обычном режиме, с необходимыми мерами предосторожности, которые, наверное, актуальны сейчас в любом офисе, — цитирует «Интерфакс» Пескова.
Песков подчеркнул, что администрация президента не самый крупный офис в России.
Как писал NEWS.ru, компания «Яндекс» посоветовала своим сотрудникам перейти с 16 марта на удалённый режим работы. Офисы будут открыты, но приходить в них советуют только в случае реальной необходимости. Уточняется, что если кому-то нужно оказаться в офисе, компания советует воздержаться от использования общественного транспорта, особенно в часы пик. Режим удалённой работы вводится пока на одну неделю. Он касается всех офисов компании во всех городах и странах.