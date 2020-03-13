https://static.news.ru/photo/ad1ee58e-6514-11ea-8331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Яндекс» посоветовала своим сотрудникам перейти с 16 марта на удалённый режим работы.

Рекомендуем всем сотрудникам офисов, которые могут работать удалённо, с понедельника работать из дома. Офисы будут открыты. Но приходить советуем только в случае реальной необходимости, — приводит ТАСС текст письма, направленного работникам от имени руководства.

Уточняется, что если кому-то все-таки нужно оказаться в офисе, то компания советует воздержаться от использования общественного транспорта, особенно в часы пик.

Чтобы нам было проще следовать этой рекомендации, с понедельника мы введём компенсацию поездок на такси и «Яндекс.Драйве» для поездок из дома в офис и обратно, — говорится в письме.

Режим удалённой работы вводится пока на одну неделю. Он касается всех офисов компании во всех городах и странах.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple последовала примеру Facebook, Amazon, Google и Microsoft и предложила 12 тысячам сотрудников своей штаб-квартиры в Купертино (Калифорния, США) работать из дома из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Такое решение компания приняла по совету правительства округа Санта-Клара. Также местные власти рекомендовали населению избегать мест с большим количеством людей.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.