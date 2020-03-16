Повода для введения в России режима ЧС в связи с распространением коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений, — сказал он журналистам.
Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия,
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудников администрации президента РФ не планируют переводить на удалённый режим работы в связи с распространением коронавируса.
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