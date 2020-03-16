https://static.news.ru/photo/4dac5acc-6777-11ea-ac1d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повода для введения в России режима ЧС в связи с распространением коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений, — сказал он журналистам.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудников администрации президента РФ не планируют переводить на удалённый режим работы в связи с распространением коронавируса.